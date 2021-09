Manca sempre meno al debutto su Canale 5 della sesta edizione del Grande Fratello Vip: la prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre, quindi il cast completo dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Nella lista dei concorrenti ufficiosi del reality-show, in queste ore si sono aggiunti personaggi come Tommaso Eletti, le sorelle Hailé Selassié, Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero essere una ventina in tutto: per il momento, però, ne sono stati ufficializzato soltanto due, ovvero Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

A queste vippone già certe di entrare nella casa di Cinecittà lunedì 13 settembre, se ne aggiungono sette che i giornalisti hanno inserito nell'elenco degli inquilini ufficiosi, cioè quelli che dovrebbero essere confermati dagli addetti ai lavori nei prossimi giorni.

Grazie agli indizi che sono stati dati sui social network nell'ultima settimana, gli esperti di Gossip sono arrivati alla conclusione che a partecipare al reality-show di Canale 5 dovrebbero essere anche: Soleil Sorge (ex corteggiatrice di Uomini e Donne, naufraga dell'Isola dei Famosi e influencer di successo), Manila Nazzaro (conduttrice ed ex Miss Italia) e Raffaella Fico (ex gieffina e soubrette dal chiacchierato amore passato con Mario Balotelli).

Spoiler sugli inquilini del Grande Fratello Vip

Il giornalista Davide Maggio, poi, nelle ultime ore ha fatto sapere che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero esserci anche: la showgirl Miriana Trevisan, Tommaso Eletti di Temptation Island 2021 e tre sorelle etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa (discendenti della famiglia dell'imperatore Hailé Selassié).

Anche Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani (madrina di Miss Italia), figura nella lista ufficiosa dei vipponi della sesta edizione del reality-show: il ragazzo ha alle spalle una storia di dipendenza dalle droghe, la stessa che la madre ha raccontato qualche mese fa nel salotto di Verissimo.

Sono nove, dunque, i personaggi famosi che fino ad oggi, mercoledì 1° settembre, sono stati accostati al gruppo dei futuri abitanti della casa più spiata d'Italia, quella che riaprirà ufficialmente le porte tra meno di due settimane.

Rumor sul ritorno del Grande Fratello Vip

Il cast completo del GF Vip dovrebbe essere annunciato a breve: sulle pagine social del reality-show, però, stanno ancora apparendo per pochi minuti indizi sui concorrenti della nuova edizione, quelli che non sono stati ancora ufficializzati dalla produzione. Deianira Marzano ha segnalato una foto "sospetta" che potrebbe confermare la partecipazione al format Mediaset di Tommaso Eletti e delle sorelle Hailé Selassié: i due, infatti, qualche ora fa erano insieme e hanno posato abbracciati, come a voler anticipare l'esistenza di un legame che potrebbe evolversi tra le mura di Cinecittà.

Negli ultimi giorni, comunque, si è parlato anche delle opinioniste del programma condotto da Alfonso Signorini: i giornalisti, infatti, hanno fatto sapere che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non ci sarebbe molta simpatia.

La moglie di Paolo Bonolis, in particolare, mal sopporterebbe la collega, tant'è che tra le due ci sarebbero state scintille già durante il servizio fotografico al quale hanno preso parte a due settimane dal debutto. La prima puntata del GF Vip 6 sarà trasmessa in diretta lunedì 13 settembre, ma già dal 15 andrà in onda il secondo appuntamento con l'edizione numero sei, quella che si vocifera potrebbe durare anche nove mesi.