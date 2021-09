Il Grande Fratello Vip 6 potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre: a rivelarlo è Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani che la scorsa settimana ha fatto il suo ingresso nel reality. Quella sulla durata del programma è una querelle in voga sin dalla scorsa edizione, quando Tommaso Zorzi e company dovettero rimanere dentro la casa per ben sei mesi. L'edizione di quest'anno potrebbe, però, addirittura superare tale durata: secondo Pisu, infatti, nel contratto vi sarebbe una clausola per la quale il programma potrebbe durare fino ai nove mesi.

La durata del programma è vincolata al gradimento del pubblico

Lo spoiler sulla durata è arrivato durante la diretta dalla casa in onda nella notte di ieri, lunedì 21 settembre.

Le telecamere era infatti intente a riprendere una conversazione tra Nicola Pisu e Sophie Codegoni. Il primo, conversando, a prima svelato che la durata del programma prevista per contratto è di 93 giorni, ovvero con la fine prevista per il mese di dicembre. Tuttavia, il ragazzo ha spiegato che tutti gli inquilini hanno firmato un accordo nel quale vi sarebbe una clausola secondo la quale il programma potrebbe essere allungato, per una durata complessiva che potrebbe arrivare sino agli otto o nove mesi. Una durata monstre, con i protagonisti del programma che dovrebbero stare chiusi nella casa sino al prossimo maggio o giugno. Ciò significherebbe per i concorrenti il dover stare lontani dai propri affetti per le festività di Natale e Pasqua: cosa poco probabile specie per chi ha dei figli che attendono fuori dal programma.

La regia ha staccato l'inquadratura, ma ormai era troppo tardi

Quando la regia si è accorta dello spoiler, ha prima abbassato l'audio e poi ha prontamente cambiato inquadratura. Tuttavia, però, il danno era oramai già stato fatto: diversi utenti, infatti, avevano già sentito e diffuso la notizia via social. La decisione di allungare o meno il programma è comunque vincolata agli ascolti: se, cioè, il programma dovesse essere considerato di grande successo, allora ecco che la durata potrebbe aumentare.

Inutile dire che la notizia ha lasciato di stucco molti, con alcuni utenti che hanno subito ironizzato sullo stato che potrebbero avere i "vipponi" una volta terminati i nove mesi di programma. Benedetta, ad esempio, si chiede (ironicamente) se nel contratto del GF sia prevista anche la terapia post reality. Probabile, comunque, che il termine di 9 mesi sia solo simbolico, cioè una garanzia per la produzione per evitare abbandoni come quello di Elisabetta Gregoraci durante la scorsa edizione. In quell'occasione, infatti, la showgirl rifiutò l'allungamento del contratto, lasciando la casa.