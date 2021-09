Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 ed emergono alcuni retroscena su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate. Occhi puntati su Flora, la figlia di Achille Ravasi che potrebbe essere ingaggiata da Vittorio Conti. Quest'ultimo, inoltre, si ritroverà a dover prendere delle decisioni importanti non solo dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Gabriella sostituita da Flora?

Nel dettaglio, i nuovi retroscena sul cast de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Gabriella annuncerà il suo addio al grande magazzino.

La stilista vorrà raggiungere suo marito Cosimo a Parigi e, per questo motivo, uscirà di scena e lascerà il suo ruolo di stilista.

Solo che, la persona che era stata ingaggiata da Vittorio per sostituirla, si tirerà indietro all'ultimo minuto e così l'uomo si ritroverà senza stilista.

Tuttavia, l'arrivo a Milano della figlia di Achille Ravasi potrebbe dare il via a una importante e inaspettata collaborazione.

La ragazza, infatti, dimostrerà di essere una grande esperta di moda e per questo motivo attirerà l'attenzione di Vittorio, che potrebbe chiederle di prendere il posto di Gabriella al Paradiso delle signore.

Vittorio Conti ritrova l'amore nella sesta stagione

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché per Vittorio, nel corso di questa lunga sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1, ci sarà spazio anche per l'amore.

L'attore Alessandro Tersigni, in una recente intervista, ha svelato che dopo l'addio di Marta, il suo personaggio troverà la forza per riprendere in mano le redini della sua vita.

Conti, infatti, si ritroverà alle prese con una nuova fiamma che tornerà a fargli credere nell'amore. Ma chi sarà la misteriosa donna che farà breccia nel suo cuore?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non si esclude che possa essere proprio Flora Ravasi.

Tina desta sospetti, forse è malata: retroscena Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ci sarà spazio anche per le vicende riguardanti Tina Amato.

Dopo il suo rientro in città, ci saranno un bel po' di sospetti sul conto della donna, dato che sembrerà nascondere un segreto.

Il motivo? Tina dopo essersi rifiutata di cantare in più occasioni, sembrerà quasi come se avesse qualcosa che non va.

La giovane figlia di Giuseppe e Agnese si toccherà anche la gola in maniera sospetta: possibile che Tina abbia scoperto di essere malata e di non aver ancora avuto il coraggio di confessarlo ai familiari? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera Rai, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 circa in prima visione assoluta.