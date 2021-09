Riparte l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 13 al 17 settembre 2021, rivelano che ci saranno alcuni di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla contessa Adelaide che si ritroverà a dover fare i conti con una brutta notizia legata alle vicende del marito Achille Ravasi. Vittorio, invece, sarà alle prese con l'addio di Marta mentre Gabriella penserà di lasciare Milano per raggiungere suo marito.

Vittorio non ha dimenticato Marta: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma dal 13 al 17 settembre, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla vita di Vittorio.

Conti continuerà a pensare a sua moglie Marta anche a distanza di settimane ormai dal loro addio. Il responsabile del grande magazzino non riuscirà facilmente a lasciarsi alle spalle questa storia d'amore così intensa che gli ha permesso di provare delle emozioni fortissime.

Tuttavia, per cercare di non pensarci, Vittorio si dedicherà anima e corpo al suo lavoro, al punto da creare anche la prima rivista del Paradiso. Inoltre le anticipazioni di queste nuove puntate della soap, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Tina Amato.

Il ritorno a casa di Tina Amato

La donna farà una sorpresa a sua mamma Agnese e al papà Giuseppe, presentandosi a casa senza preavviso, dopo un lungo periodo di assenza durante il quale si è affermata come cantante.

L'arrivo di Tina in casa Amato riuscirà a riportare un po' di tranquillità anche se, ben presto, l'armonia verrà stravolta da una clamorosa notizia, legata al passato di Conti.

Ma non è finita qui, perché le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 17 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate a Gabriella.

La stilista, infatti, firmerà la sua ultima collezione per il grande magazzino, dopodiché penserà di lasciare definitivamente Milano per potersi trasferire a Parigi, città in cui si trova suo marito Cosimo Bergamini.

Achille Ravasi ritrovato senza vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 17 settembre

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide: proverà in tutti i modi ad ostacolare la relazione tra Marcello e Ludovica, ritenendo che la giovane Brancia non possa permettersi di vivere una storia d'amore con il barista.

Ludovica, però, non si lascerà intimorire dalle parole della contessa e andrà avanti per la sua strada, desiderosa di portare avanti questa relazione. Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per una brutta notizia che sconvolgerà la contessa. Suo marito Achille Ravasi verrà ritrovato morto.