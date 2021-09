Can Yaman continua a essere uno dei personaggi più "chiacchierati" e seguiti del momento. L'attore turco, protagonista di numerose soap di successo, questa estate è stato al centro del gossip per la sua storia d'amore con Diletta Leotta, che ormai sarebbe giunta definitivamente al capolinea. Ben presto, però, Can potrà "rifarsi" almeno professionalmente, dato che tornerà a fare coppia fissa con un'altra bellissima donna italiana: ossia l'attrice Francesca Chillemi, con la quale condividerà il set di una nuova fiction Mediaset.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la love story tra Can e Diletta sembra ormai definitivamente naufragata: è infatti più di un mese ormai che i due non si mostrano più insieme.

Dopo un breve periodo di vacanze trascorse l'uno accanto dell'altra, Diletta è sostanzialmente sparita dalla vita dell'attore turco, che ha trascorso tutta la seconda parte dell'estate in compagnia dei propri amici.

Un addio che è stato in qualche modo "confermato" (seppur in maniera indiretta) da una serie di episodi che lascerebbero poco spazio all'immaginazione. Tra questi l'assenza di Can Yaman alla festa di compleanno per i 30 anni di Diletta e, a sua volta, la mancanza della conduttrice sportiva a Venezia al fianco dell'attore turco, dove è stato premiato come personaggio rivelazione della stagione televisiva.

Dopo Diletta, Can farà coppia sul set con Francesca Chillemi

I due, però, nonostante questa separazione che ormai lascerebbe pensare ad una rottura definitiva, non hanno proferito ancora parola a riguardo hanno scelto di trincerarsi in un religioso silenzio social, evitando di dare ogni tipo di informazione su quello che sarebbe successo.

In attesa di scoprire se ci saranno nuovi risvolti e se arriverà la versione ufficiali dei fatti della coppia Can-Diletta, l'attore turco si prepara a fare coppia sul set con un'altra bellissima italiana.

Trattasi dell'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi, con la quale condividerà il set della fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 della prossima stagione televisiva.

Yaman-Chillemi sul set della nuova fiction Mediaset

Un nuovo impegno decisamente entusiasmante per l'attore che, per la prima volta, avrà un ruolo da protagonista in una serie tv italiana.

Peraltro, non è la prima volta che Can si ritroverà a condividere il set con l'attrice Francesca Chillemi. Quest'anno, infatti, i due si sono incontrati sul set di un'altra fiction in onda però sulle reti Rai.

Si tratta di Che Dio ci aiuti, la popolare serie con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, dove Yaman ha partecipato come "guest star" dell'ultima puntata, facendo perdere proprio la testa al personaggio interpretato da Chillemi.