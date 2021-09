Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano momenti ricche di tensioni. Dalle trame delle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, si evince che la relazione segreta tra Ariane Kalenberg ed Erik Vogt rischierà di venire allo scoperto. Mentre Cornelius studierà un piano per incastrare il fratello di Florian, quest’ultimo dirà a Maja von Thalheim di restare amici. Infine, Lucy Ehrlinger deciderà di rifarsi una vita a Londra con il suo amato Joell.

Anticipazioni Tempesta d'amore al 1° ottobre: Ariane ed Erik colti in flagrante

Ariane ed Erik si rifugeranno nella baita Karwendel e si lasceranno travolgente da un bacio appassionato, ma non si renderanno conto di essere fotografati da Maja. In seguito, l’ex fidanzata di Florian mostrerà la foto al padre che si convincerà che i due stiano tramando qualcosa di losco ai danni della famiglia Saalfeld. La ragazza vorrebbe avvertirli, ma Cornelius riuscirà a farle cambiare idea. Christoph, sofferente per come sono andate le cose tra lui e Selina, vorrebbe far pace con lei ma la donna non si sentirà pronta a perdonarlo, anzi, gli chiederà del tempo per riflettere se la loro relazione è recuperabile oppure no.

Il giovane guardaboschi del Furstenhof proporrà a Maja di continuare a vedersi come amici e lei a malincuore accetterà.

Michael e Rosalie si ricongiungeranno e la donna, temendo che Ariane possa rovinare la carriera del dottore, dirà al suo amato che ha intenzione di ritirarsi dalla politica. Maja preferirà seguire il suo istinto e invierà in forma anonima la foto di Erik e Ariane che si baciano.

Più tardi, Cornelius le spiegherà il suo piano per incastrare il fratello di Florian. Durante la riunione, il nonno di Valentina farà vedere a tutti i presenti la foto incriminante e chiederà spiegazioni al signor Vogt che resterà di sasso.

Florian vorrebbe rimettersi con la figlia adottiva di Selina

La famiglia Saalfeld, dopo aver scoperto della tresca amorosa tra Erik e Ariane, decideranno di non firmare più il contratto.

La dark lady della soap Tempesta d'amore, però, escogiterà un altro piano per far in modo che Erik riconquisti la fiducia degli Saalfeld, ma Christoph non cadrà nella sua ennesima trappola. Ariane verrà a sapere che Rosalie ha intenzione di ritirare la sua candidatura e deciderà di affrontarla. Lucy, nel frattempo, avrà difficoltà a dire addio agli amici e ai colleghi dell’albergo, mentre Florian sembrerà deciso di perdonare Maja e di ripristinare la loro storia d’amore.

Spoiler Tempesta d'amore, trame puntate al 1° ottobre: Ariane affronta Maja

Vanessa e Max discuteranno nuovamente a causa di una valigia lasciata da un ospite. Subito dopo, la ragazza lo inviterà a cena dai Sonnbichler per fare pace.

La cosa andrà a buon fine e tra i due ragazzi tornerà il sereno per un bel po’. Dopo aver discusso con la signora Kalenberg, Rosalie deciderà di non ritirare la sua candidatura. Nel frattempo, la sorella della defunta Romy deciderà di salutare tutte le persone a lei care e partirà per Londra con il suo amato Joell.

Christoph prometterà a Robert di non buttare all’aria il progetto dell’hotel termale, e ordinerà al suo scagnozzo di spiare ogni movimento di Ariane ed Erik. André intuirà che la sua amata Leentje non vincerà il premio ‘La frusta d’oro’ e non saprà come dirglielo. Michael, però, lo spronerà ad andare da lei e a raccontare tutta la verità. Nel frattempo, il padre di Tim sorprenderà Selina con una dichiarazione di matrimonio.

Tra Max e Shirin nascerà un forte feeling che potrebbe permettere ai loro rispettivi blog di attirare nuovi follower. Ariane, dopo aver scoperto chi ha scattato la foto che ha rovinato il suo piano, affronterà Maja e le chiederà spiegazioni.