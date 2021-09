Antonio Sannais è un giovane conduttore, ha diretto Live la Gazzetta e Venti21, e il suo profilo Instagram conta più di mezzo milione di followers. In questa intervista rilasciata in esclusiva per Blasting news ci parla della sua carriera da conduttore e dei suoi programmi futuri.

L'intervista

Ciao Antonio, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Ciao Marco, sono una persona molto solare, affine con gran parte delle persone che incontro e conosco durante il mio percorso di vita. Con il tempo sto maturando una certa consapevolezza che, prima di dedicare se stessi verso gli altri, bisogna farlo per la vita, riflettere fa bene, agire a volte fa male, ma bisogna trovare la forza per sconfiggere le proprie paure.

Sono un grande amante della televisione, del Gossip, ma anche della politica e attualità. Conoscere chi ci governa è essenziale, informarsi è importantissimo per la nostra quotidianità".

Com'è iniziato il tuo percorso e la tua passione per il giornalismo e la scrittura?

"Più che scrittura, il mio modo d'inchiesta è interattivo e audiovisivo, un reportage senza una voce narrante o una troupe che lavora sulla tematica portando a casa un lavoro soddisfacente, e se c'è bravura, il primo a premiarti sarà lo spettatore. Tutto è iniziato durante il primissimo lockdown, dall'intrattenimento sono subito passato alla cronaca che richiamava l'attenzione sui casi particolari legati alla pandemia globale.

Le tante interviste dei vip durante la pandemia, da ricordare la grande Patrizia Rossetti, è stato un vero onore".

Sei anche conduttore, riscontrando ottimi risultati con il programma che conduci; qual è secondo te il segreto per ottenere tali risultati?

"Ho riscontrato grandissimi risultati con il programma che ho condotto per due edizioni ed il pubblico mi ha premiato.

Il segreto non c'è, la spontaneità e l'amore per il lavoro che si sta svolgendo fa scorrere quasi quattro ore di diretta no stop, con tantissimi collegamenti, ospiti in studio e tutta la parte amministrativa che mi è sempre piaciuto curare. Io stesso ero e sono autore dei miei programmi, c'è la mia mano e la mia mente dietro tutto".

C'è un conduttore o conduttrici Tv a cui ti ispiri?

"I miei punti di riferimento sono due: per quanto riguarda l'informazione e la parte politica che mi sta occupando tanto tempo e tanto studio, seguo con immenso piacere la giornalista Mediaset Veronica Gentili, tutt'ora conduttrice su Rete 4. Per l'intrattenimento invece la mia 'musa ispiratrice' è Barbara D'Urso. Ho preso tanto dalla conduzione di quest'ultima, padroneggio la scena e il lessico a suo modo, mi ha aiutato veramente tanto".

Questa è stata un'estate strana per via del Covid, tu come l'hai vissuta? Come giudichi in generale l'ultimo periodo della tua vita?

"La pandemia che c'è in corso da marzo 2019, ha inevitabilmente cambiato in modo radicale le nostre vite e la nostra quotidianità, per questo dico che il vaccino è essenziale.

Ad oggi è stata l'estate peggiore che potessi vivere: il mio stato d'animo e di salute hanno portato a chiudermi in me stesso, senza dedicarmi alla mia persona che stava già avendo dei problemi da diversi mesi. Mi sono rivolto a dei professionisti ed ho intrapreso un percorso di un certo tipo. Non bisogna avere paura e tanto meno timore ad esporre questo tipo di problematiche, a volte siamo troppo protettivi verso gli altri, ma quando meno te lo aspetti loro sono i primi che ti lasciano allo sbaraglio".

A settembre tornerai con un nuovo programma da condurre, quali sono i tuoi propositi a riguardo?

"Se non a settembre, sarà comunque molto presto. Siamo in estremo ritardo a causa di tempistiche aziendali che spero possano velocizzare i tempi senza il timore di sbagliare.

Mi aspetto che il pubblico si affezioni al mio modo di fare informazione. Sarà un progetto moderno concentrato sulla cronaca nera ma anche rosa e tanti aspetti che richiamano il nostro paese. La mia battaglia è quella di voler andare oltre le solite chiacchiere su un giovane ragazzo che conduce un programma di prime time".

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

"Viviamocela così ora, speriamo vada tutto a buon fine, il Talk Show è il mio cavallo di battaglia e il tu per tu è la mia specialità. Non escludo la partecipazione ad un reality, ma nemmeno la conduzione ad un nuova produzione...chissà".