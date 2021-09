Le vicende della sesta stagione della soap opera intitolata Il Paradiso delle Signore proseguono su Rai 1. Le anticipazioni sull’episodio in onda sul piccolo schermo il 21 settembre 2021, svelano ci sarà il ritorno della cantante Tina Amato (Neva Leoni): quest’ultima tornerà nel capoluogo lombardo senza avere al proprio fianco il fidanzato Sandro Recalcati (Luca Capuano), un dettaglio che non sfuggirà affatto a chi la conosce.

La terzogenita di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) aprirà il proprio cuore alla stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), confidandole che ormai il discografico fa parte del suo passato poiché non formano più una coppia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 21/9: Ludovica e Marcello sempre più innamorati, Flora perde i bagagli

Nella settima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 21 settembre 2021 come sempre a partire dalle ore 15:55 circa, Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) nonostante abbiano parecchi problemi da affrontare continueranno ad amarsi e a sostenersi a vicenda anche nei momenti difficili.

Intanto Flora (Lucrezia Massari), la figlia del defunto Achille, dopo essere tornata nel capoluogo lombardo farà i conti con un imprevisto: la giovane donna perderà tutti i suoi bagagli. A questo punto la fanciulla si recherà nel negozio milanese più lussuoso per rifarsi il guardaroba: le "veneri" del Paradiso rimarranno senza parole non appena vedranno Flora molto informata per quanto riguarda il mondo della moda.

In seguito la ragazza incontrerà un assicuratore, che le darà delle informazioni importanti circa il suo futuro: nello specifico Flora riceverà l'eredità da parte del defunto genitore (una discreta somma di denaro) e anche una missiva.

Tina si confida con Gabriella, Umberto mette al corrente Adelaide dell’arrivo della figlia di Achille a Milano

Nel contempo Tina finalmente troverà il coraggio di essere sincera, ma intanto sceglierà di confidarsi soltanto con l’amica Gabriella, dicendole che lei e Sandro hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore da un bel po’.

Intanto in maniera del tutto casuale, il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) apprenderà che la figlia illegittima di Ravasi si trova in città: l’uomo non perderà tempo per informare la cognata Adelaide (Vanessa Gravina). In che modo reagirà la contessa di Sant’Erasmo? Quel che è certo è che non farà i salti di gioia.