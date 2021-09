Dopo aver assistito ai primi baci tra Lulù e Manuel, molti spettatori del Grande Fratello Vip si stanno chiedendo se quest'interesse è reciproco e soprattutto se è sincero e non dettato dalla situazione e dalla voglia di visibilità. Alessandro Rosica non crede alla principessa e per questo ha condiviso su Instagram un video in cui la si sente parlare con affetto di un certo Luca, un ragazzo che ha ricordato appena un'ora prima di scambiarsi passionali affettuosità con Bortuzzo.

Retroscena sulla principessa del Grande Fratello Vip

Quando mancano poche ore alla quarta puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori non parlano d'altro che dei baci che si sono dati Manuel e Lulù durante la notte.

Complice l'assenza temporanea di Aldo Montano dal letto che condividono, Bortuzzo si è lasciato baciare e coccolare da una delle tre principesse del cast, la giovane Lucrezia.

Se da un lato c'è chi sta gioendo nell'assistere alla probabile formazione della prima coppia della sesta edizione del reality-show, dall'altro sono in molti a dubitare su questo avvicinamento, soprattutto da parte di Hailé Selassié.

Alessandro Rosica non nasconde le perplessità che ha nei confronti di una delle tre sorelle etiopi e, a supporto di ciò, ha deciso di condividere su Instagram un breve video che potrebbe avvalorare la sua teoria e quella dei più scettici.

Amore nella casa del Grande Fratello Vip

In un filmato che sta circolando sui social network dalla mattina del 24 settembre, si vede Lulù parlare con una delle sorella in bagno: le immagini risalgono alla notte scorsa, quella in cui la ragazza ha baciato Bortuzzo per la prima volta.

"Avrei potuto dedicarmi solamente a lui", dice Lucrezia nel breve dialogo con un'altra delle principesse del cast.

Quest'ultima le risponde prontamente: "A Luca".

"Sì a Luca, al mio Luca", ribatte la giovane senza dare ulteriori spiegazioni che potevano fare chiarezza sulla persona che è stata citata nella casa del Grande Fratello Vip a tarda sera.

Una fan che ha assistito a questo scambio di battute, ha pubblicato il filmato su Twitter ed ha commentato: "E dopo un'ora bacia Manuel. Ora capite perché non credo a questa storia?". La spettatrice in questione ha raccolto parecchi consensi, tra cui quello di un esperto di Gossip che sin dall'inizio dubita della sincerità delle principesse Hailé Selassié.

La stoccata alle tre sorelle del Grande Fratello Vip

Alessandro Rosica sta portando avanti la sua "battaglia" contro le sorelle Hailé Selassié, a suo parere costruite in ogni atteggiamento che assumono all'interno della casa del GF Vip.

"Lulù miss coerenza, proprio come chi le ha consigliate a Signorini", ha tuonato l'esperto di gossip in una Instagram Stories che sta impazzando tra i fan del reality-show di Canale 5.

"Ecco perché non mi fido di loro, sono falsissime", ha concluso il romano nello sfogo social con quale ha commentato il video in cui Lucrezia cita una persona di nome Luca che definisce "sua". Non è ben chiaro chi sia il ragazzo che la vippona ha tirato in ballo all'interno della casa, fatto sta che questo strano episodio è avvenuto poco prima dei baci che lei si è scambiata con Manuel in camera da letto.

Quella che potrebbe diventare la prima coppia della sesta edizione (sono passati solamente dieci giorni dall'inizio del programma, quindi potrebbe accadere ancora di tutto), dunque, per ora non convince gran parte degli affezionati spettatori: in tanti si sono esposti per dire che non vedono bene insieme Lucrezia e Bortuzzo, perché apparentemente sono troppo diversi per poter andare d'accordo anche lontano dalle mura di Cinecittà.