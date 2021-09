I fan de Il Paradiso delle Signore, fiction di successo in onda dal 13 settembre con la nuova stagione su Rai 1, aspettano da tempo di conoscere il volto di Teresio Colombo, papà della venere Stefania Colombo (Grace Ambrose), più volte tirato in causa nella scorsa stagione. L'attesa è finita e Ezio, diminutivo di Teresio, ha finalmente un volto, quello di Massimo Poggio.

Massimo Poggio è Teresio Colombo nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6

Sarà Massimo Poggio a interpretare l'ex marito di Gloria Moreau (Lara Komar), la nuova capo commessa che ha preso il posto di Clelia Calligaris (Enrica Pintone) uscita di scena nel corso della scorsa stagione insieme al personaggio di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), ragioniere del magazzino gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Ad annunciare la new entry nel cast è stato l'attore stesso sul suo profilo Instagram pubblicando una foto dal suo camerino con in bella vista il nome Ezio.

Ezio Colombo e l'arrivo a Milano

C'è molta attesa per l'ingresso di questo nuovo personaggio nominato più volte nelle stagioni precedenti. Quello che si è intuito dalle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 è che il personaggio di Ezio, sempre in viaggio per lavoro, tornerà a Milano per far visita a sua figlia Stefania. Quello che Ezio non sa è che in città c'è anche la sua ex moglie Gloria di cui si conosce ben poco, se non il suo essere latitante dopo essere stata in carcere in Italia proprio a causa della gravidanza che ha portato alla luce Stefania, in quanto al tempo minorenne.

Il rapporto di Stefania con sua madre

Stefania, dal suo canto, ignora completamente che la sua capo commessa sia in realtà la sua mamma creduta morta. Si è visto nascere il loro rapporto nella seconda parte della scorsa stagione divenuto sempre più forte nel corso delle puntate; Gloria, infatti, ha sempre avuto un occhio di riguardo per la venere vegliando su di lei e cercando di aiutarla nei momenti di difficoltà sia sul lavoro, sia nella vita privata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'unico a sapere la verità sul loro vero rapporto è il signor Armando (Pietro Genuardi), il magazziniere del Paradiso, che osservandola riconosce in lei il suo stesso dolore per la perdita di qualcuno di caro, essendo lui rimasto vedevo e aver perso una figlia. Mentre il resto del personale è impegnato a guardare uno spot pubblicitario che li ritrae protagonisti, i due si allontanano verso gli spogliatoi e in un momento di debolezza si confidano l'un l'altra. Non si sa quanto ci vorrà affinché la venere venga a conoscenza della verità, quello che è certo, però, è che ad aspettare gli appassionati della fiction ci saranno mesi ricchi di emozioni.