L'attesa per i fan de Il Paradiso delle Signore sta per terminare. La soap, infatti, riprenderà lunedì 13 settembre e stando alle anticipazioni relative alle puntate in onda fino al 17 settembre ci sarà grande spazio per l'amore.

Salvatore, infatti, sembrerà lasciarsi finalmente alle spalle la storia naufragata con Gabriella dirigendo il suo sguardo verso Anna Imbriani che tornerà sola a Milano e troverà impiego al Circolo.

Marcello, invece, continuerà la sua storia con Ludovica nonostante le difficoltà visto che la Contessa Adelaide si presenterà da lui per chiedergli di troncare la loro storia, ma sarà lei a ricevere una notizia a dir poco sconvolgente.

La donna, al rientro al Circolo scoprirà che il corpo di Ravasi è stato ritrovato. Infine, Vittorio fonderà la rivista Paradiso Market insieme all'amico Roberto Landi e Tina tornerà a Milano.

Il Paradiso delle signore, spoiler 13-17 settembre: Adelaide mette Ludovica davanti a un bivio

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alle puntate in onda dal 13 al 17 settembre, rivelano che Vittorio Conti nonostante la tristezza per la fine della storia con Marta, andrà avanti e grazie alla sua grande vena creativa, fonderà la rivista Paradiso Market che avrà come editore Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Gabriella si preparerà a disegnare la sua ultima collezione visto che presto si trasferirà a Parigi con suo marito Cosimo.

Intanto, le Veneri saranno incuriosite da Roberto Landi, un vecchio amico di Vittorio che è tornato per lavorare come creativo con lui. Non sarà l'unico a tornare a Milano, infatti ci sarà pure Tina Amato che farà una sorpresa a Gabriella.

La giovane Amato, poco dopo, farà una sorpresa anche ad Agnese e Giuseppe e tutta la famiglia si riunirà dopo diverso tempo.

Poco dopo, la modella Ines, proverà a farsi avanti con Vittorio, ma lui, non avrà nessuna intenzione di iniziare una nuova relazione. Intanto, Gloria confesserà ad Armando di essere ancora legata a suo marito Ezio che è anche il padre di Stefania. Più tardi, Adelaide non approvando la relazione tra Ludovica e Marcello metterà la giovane davanti a un bivio chiedendole di scegliere tra il ruolo di Presidentessa del Circolo e il suo amore per Barbieri.

Anticipazioni 13-17 settembre: Tina nasconde un segreto?

La famiglia Amato sarà felicissima per il ritorno di Tina e Agnese la presenterà subito ad Armando, il quale ha tanto sentito parlare di lei. La ragazza, poi, riabbraccerà tutte le sue amiche e Vittorio che sarà intento a realizzare gli scatti alle modelle per il lancio della nuova collezione, immortalerà per caso il momento.

Nel frattempo, Ludovica sarà determinata a vivere la sua storia con Marcello e non volendo cedere al ricatto di Adelaide, penserà bene di presentarsi con lui al primo evento che ci sarà al Circolo. Intanto, Vittorio, osserverà la foto che ha scattato a Tina e penserà di proporla come copertina per il primo numero del Paradiso Market.

Conti, poco dopo, comunicherà a Roberto che la Amato ha accettato di posare per la rivista. Nel frattempo, Adelaide affiancherà Fiorenza a Ludovica soltanto per mettere alle strette la giovane mentre Marcello si preparerà a prendere parte all'evento al circolo. Più tardi, Anna Imbriani, un'ex Venere del Paradiso, farà ritorno a Milano ed avendo bisogno d'aiuto, incontrerà Roberto di nascosto. Intanto, gli Amato vivranno un momento di gioia grazie al ritorno di Tina, ma quest'attimo sarà oscurato da un sospetto. La giovane, infatti, darà l'impressione di star nascondendo qualcosa visto che non vorrà parlare né di Sandro Recalcati né del suo lavoro.

Salvatore si innamora di Anna?

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, gli Amato proveranno emozioni diverse.

Agnese sarà felice per aver ritrovato la sua famiglia mentre Giuseppe si sentirà oppresso dal segreto che non può confessare. L'uomo ha saputo di avere un figlio in Germania tramite una lettera. Intanto, Salvatore incontrerà Anna Imbriani al Circolo dove ha trovato lavoro e ne resterà subito colpito. Il giovane socio della Caffetteria si innamorerà dell'ex Venere? Nel frattempo, Vittorio sarà molto entusiasta per il servizio fotografico che si terrà al grande magazzino.

Poco dopo, Adelaide determinata a rompere la relazione tra Ludovica e Marcello, si recherà dal ragazzo per cercare di convincerlo a mettere fine alla storia con la Brancia di Montalto. Tuttavia, la vera sorpresa la riceverà proprio la Contessa, che appena farà ritorno al Circolo verrà messa al corrente del ritrovamento del corpo di Achille Ravasi e ovviamente, la notizia la inquieterà non poco.