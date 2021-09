Gemma Galgani ritrova il sorriso e la felicità di un tempo al fianco di un nuovo cavaliere di Uomini e donne? E' questo l'ultimo retroscena che circola sul conto della dama torinese, tra le più amate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ma anche tra le più criticate, dato che da oltre dieci anni continua imperterrita la ricerca di un uomo in televisione. Al termine della registrazione di questa settimana, Gemma è stata beccata in compagnia di un nuovo cavaliere, in esterna per le strade di Roma, riaccendendo così la possibilità che possa trovare un nuovo amore.

Gemma Galgani, retroscena Uomini e donne: beccata con un nuovo cavaliere

Nel dettaglio, questo fine settimane ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso del mese di ottobre su Canale 5.

Probabilmente, la dama torinese ha conosciuto un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione apposta per conoscerla, visto che nel corso della serata di domenica, è stata "paparazzata" da alcuni fan in compagnia di un nuovo cavaliere.

I due sono stati visti in giro per le strade del centro di Roma, mentre passeggiavano tenendosi mano nella mano e successivamente la dama si è messa sotto il braccio del nuovo cavaliere, di cui però, non si conosce ancora il nome.

La dama di Uomini e donne mano nella mano con un pretendente

Non si fa, infatti, chi sia questo nuovo protagonista di Uomini e donne che potrebbe aver fatto battere nuovamente il cuore alla dama torinese, al punto da accettare un invito fuori per stare un po' insieme e trascorre del tempo in compagnia.

Sta di fatto, però, che la situazione per Gemma sembra essersi definitivamente sbloccata: fino a qualche settimana fa, nel corso delle registrazioni di Uomini e donne, ci si lamentava del fatto che non ci fossero nuovi pretendenti intenzionati a conoscerla, nonostante i vari cambiamenti fisici della dama torinese (che questa estate si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per rifare il seno).

Invece, questa settimana un nuovo cavaliere è arrivato in trasmissione per Gemma e tra i due, a giudicare dai filmati che circolano in rete e sui social, sembra esserci già un buon feeling.

Colpo di scena a Uomini e donne: un tronista cacciato via

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno le novità del percorso sentimentale di Gemma a Uomini e donne, le anticipazioni dell'ultima registrazione rivelano che c'è stato un clamoroso colpo di scena.

Maria De Filippi, infatti, ha scoperto che il tronista Joele Milan ha provato a prendere in giro la redazione, mettendosi d'accordo con una corteggiatrice da sentire fuori dal programma, ma in segreto.

Scoperta la realtà dei fatti, la De Filippi non ci ha pensato su due volte a farlo fuori dal programma in maniera definitiva.