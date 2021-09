Laioung ha raccontato alcuni dettagli inediti dei dissapori attualmente in atto tra lui ed il collega Rondo Da Sosa, nome caldo della nuova scena Rap italiana. Le dichiarazioni sono arrivate nell'ambito di un'intervista concessa agli Arcade Boyz ieri, 29 settembre.

Una chiacchierata, quella tra il rapper e il duo di youtuber, che ha fatto parecchio rumore mediatico. Laoiung è ovviamente tornato a parlarne oggi, sfidando Rondo via Instagram ad un incontro di arti marziali. L'idea non è sicuramente frutto del caso, dato che pochi giorni fa aveva suscitato significativo clamore mediatico – anche al di là della nicchia rap – una sfida in tutto e per tutto analoga che Rondo aveva lanciato ad un altro rapper milanese, ovvero Paky.

A distanza di pochi giorni tornano dunque ad incrociarsi, almeno a parole, il mondo delle arti marziali – anche se ovviamente non parliamo neanche lontanamente di professionismo – e quello del rap italiano.

Laioung parla della musica di Rondo: 'Non è originale, ma è di qualità'

Nel corso della chiacchierata con gli Arcade Boyz Laioung ha anche avuto modo spiegare meglio il suo giudizio sulla musica di Rondo e sui meccanismi che lo hanno reso popolare, queste le sue parole:

"Come è diventato famoso l'amico nostro (Laioung si riferisce ovviamente a Rondo, ndr)? Facendo tutte queste piccole cose che hanno fatto crescere la sua visibilità, poi ha fatto uscire musica di qualità, perché anche se non è originale, è comunque musica di qualità, ed ha funzionato".

Laioung racconta lo scontro con Rondo e rivela di essersi difeso con il taser: 'Mi sono sentito in difficoltà'

Il rapper è poi passato al racconto della vera e propria lite con Rondo. "Eravamo in un locale – ha spiegato – era il compleanno di un mio amico. Qualcuno è venuto a dirmi che c'era Rondo che mi cercava. Ad un certo punto fuori l'ho visto, si toccava da tutte le parti e mi insultava, poi è andato via".

Laioung ha poi spiegato che i due si erano già incontrati per chiarire alcuni dissapori. "Avevamo chiarito, detto tra virgolette", ha infatti dichiarato il rapper e musicista, sottolineando come il primo risentimento di Rondo nei suoi confronti fosse conseguenza di alcune dichiarazioni relative alla non originalità della sua musica.

"Io avevo fatto un commento domandandomi da dove arrivasse tutto questo bisogno di copiare Pop Smoke. Non possiamo fare roba più originale? Lui se l'è presa sul personale, iniziando a dire che lo avevo dissato. Devo ammettere che stavo effettivamente commentando quello che aveva fatto lui, la sua musica, ma non è da intendere come un dissing".

Laioung è poi tornato sul racconto della lite, spiegando come Rondo – secondo la sua versione dei fatti – sia poi tornato con molte altre persone. "Mi sono sentito in difficoltà e mi sono difeso col taser", ha dichiarato. Da qui sarebbe poi scaturito lo scontro vero e proprio, durante cui Laioung sarebbe stato ferito con una pietra lanciata, a suo dire, da un amico di Rondo.

Laioung lancia la sfida: 'Se vinci tu prendi 200mila euro, a me ne bastano 100mila"

Nella mattinata di oggi Laioung ha lanciato ufficialmente la sfida "sportiva" via Instagram:

"Allora Rondo – ha esordito il rapper, rivolgendosi al collega – visto che quando venite da me siete sempre almeno una ventina di persone, lascia perdere tutte le persone di Rozzano, che non c'entrano niente. Vieni da me e facciamo uno contro uno, MMA, Boxe, quello che preferisci. Se vinci tu prendi 200mila euro, se invece vinco io me ne bastano 100mila. Va bene?".