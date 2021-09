Tra i programmi più longevi del piccolo schermo vi è L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna, che tornerà anche nel corso della stagione televisiva 2021/2022, come sempre nel preserale della rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni rivelano che quest'anno il quiz partirà lunedì 27 settembre e potrà contare su una serie di novità che riguarderanno la presenza di nuova professoressa, ma anche l'arrivo di nuovi giochi.

Anticipazioni L'Eredità 2021/2022: ecco le novità e la nuova professoressa del quiz

Nel dettaglio, le prime anticipazioni riguardanti la nuova edizione de L'Eredità rivelano che quest'anno si punterà sull'arrivo di una nuova professoressa che andrà ad affiancare la veterana Ginevra Pisani, questa estate al fianco di Insinna anche alla conduzione de Il Pranzo è servito.

Trattasi di Samira Lui: nel suo curriculum vanta anche un terzo posto a Miss Italia nell'edizione del 2017.

Secondo quanto riportato in anteprima sulle pagine di "Che tv fa", anche quest'anno si punterà su nuovi giochi che andranno ad affiancarsi a quelli tradizionali del fortunato quiz.

Debutta un gioco telefonico e novità nel meccanismo di gara

Le anticipazioni de L'Eredità 2021/2022 rivelano che debutta la manche del "Metti - Leva - Cambia", in cui i vari sfidanti dovranno essere bravi a saper manipolare le parole per riuscire ad andare avanti e passare così allo step successivo.

Un'altra delle novità importanti riguardanti la nuova edizione del quiz, in onda su Rai 1 dal 27 settembre, riguarderà il debutto di un gioco telefonico.

Una volta a settimana durante l'anteprima del quiz, in onda poco dopo le 18:35, il conduttore Flavio Insinna lancerà una domanda per gli spettatori da casa, i quali potranno rispondere telefonando al numero che sarà dato in trasmissione e provare così a dare la risposta esatta e vincere il premio messo in palio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flavio Insinna leader degli ascolti preserale con L'Eredità

Insomma una nuova edizione in arrivo per tutti i fan de L'Eredità che, anche lo scorso anno, si è imposto come quiz leader indiscusso degli ascolti della fascia preserale, con una media che arrivava a sfiorare i cinque milioni di fedelissimi spettatori e picchi di oltre sei milioni e del 28% di share.

Un vero trionfo per Flavio Insinna che ogni sera, grazie al successo de L'Eredità, riesce a "consegnare" un ottimo traino all'edizione serale del Tg1, battendo costantemente i quiz competitor in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5, tra cui Avanti un altro e Caduta Libera, condotti rispettivamente da Paolo Bonolis e Gerry Scotti.