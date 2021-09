La nuova stagione di Grey's Anatomy, la diciottesima dall'esordio, debutterà giovedì 30 settembre sulla ABC. A pochi giorni dal rilascio del primo episodio, l'attenzione dei telespettatori è già proiettata alla terza puntata. Negli scorsi giorni, infatti, è stato confermato che il ritorno più atteso, quello di Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery, andrà in onda il 14 ottobre. Se la trama generica che riporterà il chirurgo neonatale a Seattle è già stata svelata, una recente intervista a Camilla Luddinton ha aggiunto qualche particolare in più.

L'interprete di Jo Wilson, infatti, ha chiarito che il ritorno di Addison Montgomery potrebbe dar vita anche a momenti drammatici.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, Camilla Luddington svela: 'Jo vorrebbe disperatamente lavorare con Addison'

Intercettata dai microfoni di Access Hollywood insieme al collega Chris Carmack (Atticus Link), Camilla Luddington ha offerto una panoramica sul ritorno di Addison Montgomery tra le corsie del Grey Sloan Memorial. L'attrice, confermando che l'ex moglie di Derek Shepherd supporterà Richard Webber nella gestione dei nuovi di specializzandi, si è augurata che il personaggio interpretato da Kate Walsh possa interagire con il suo. Riservando alla collega parole di stima e sottolineando l'impatto positivo che il suo ritorno ha avuto sull'intero cast, l'attrice ha dichiarato quanto segue: "Innanzitutto è eccezionale.

Tutti erano entusiasti durante la lettura del copione. È tornata ed è un po' come se non se ne fosse mai andata. Quando gira le scene è come se l'ospedale le appartenesse. Si può dire che sta lavorando ad un caso davvero incredibile in cui Jo vuole disperatamente essere coinvolta. C'è sempre la possibilità che ci siano momenti drammatici".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camilla Luddington svela il futuro di Jo Wilson: 'Tornerà alle origini'

Proseguendo con la sua intervista, Camilla Luddington si è poi focalizzata sulla trama che riguarderà il suo personaggio. Come ormai risaputo, infatti, Jo Wilson dovrà fare i conti, dopo l'adozione della piccola Luna, con un duplice ruolo: quello di specializzanda in ostetricia e ginecologia e quello di mamma single.

Una storyline, quest'ultima, che riporterà la dottoressa alle origini, quando era ancora una stagista, e che darà vita ad una trama faticosa, ma molto divertente e appagante. Ecco, infatti, come l'interprete ha anticipato cosa accadrà al suo personaggio: "Succederanno molte cose. Adesso deve prendersi cura di una bambina, quindi sarà una madre single che lavora senza avere molto aiuto. È per questo che si affiderà a Link per cercare di capire come fare. È stato molto divertente tornare a sentire quell'energia delle prime stagioni quando era una specializzanda e commetteva errori".

L'attrice di Jo Wilson apre le porte al ritorno di Arizona Robbins: 'Penso sia un personaggio fantastico'

Infine, Camilla Luddington, grande amica di Jessica Capshaw, ha auspicato un ritorno di Arizona Robbins tra le corsie del Grey Sloan Memorial.

Stando alle parole dell'attrice, infatti, il nuovo percorso lavorativo di Jo Wilson sarebbe la trama perfetta per riportare il chirurgo a Seattle. Queste, infatti, le parole con cui la donna ha concluso la sua intervista."Stavo parlando con Jessica Capshaw ieri e mi piacerebbe veder tornare Arizona. La adoro e penso che il personaggio sia fantastico, penso che lei sia fantastica. Mi piacerebbe che tornasse e lavorasse con Jo ora che ha intrapreso questa nuova avventura".