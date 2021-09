Love is in the air è la soap rivelazione di questa estate. La coppia Serkan-Eda ha saputo conquistare il gradimento del pubblico televisivo italiano, al punto da meritarsi la riconferma anche nella stagione autunnale. I protagonisti Kerem Bursin e Hande Ercel, oltre ad essere una coppia televisiva sono anche una coppia nella vita reale, seguitissimi da milioni di followers sui social (molti dei quali Italiani). E per rendere omaggio a questo successo televisivo, l'attore di Serkan sarà presto ospite a Verissimo.

L'arrivo in Italia dell'attore di Serkan, star della soap Love is in the air

Nel dettaglio, questa mattina l'attore di Serkan ha pubblicato una story sul suo profilo ufficiale Instagram, che ha mandato in tilt i tantissimi fan.

L'attore si è ripreso mentre si trovava su un volo aereo ed ha aggiunto la bandiera italiana, a dimostrazione del fatto che stesse raggiungendo proprio il nostro Paese, dove ormai è diventato una vera e propria star, amatissimo dal pubblico di Canale 5.

Al suo fianco, però, in questa trasferta italiana non vi era la bellissima Hande, alias Eda della soap opera.

L'attore di Serkan sarà ospite a Verissimo

Ebbene, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, il motivo di questa "trasferta italiana" ha a che fare con Verissimo, il fortunatissimo talk show condotto da Silvia Toffanin che tornerà in onda da sabato 18 e domenica 19 settembre su Canale 5.

Quest'anno, infatti, Mediaset ha scelto di puntare ampiamente sul programma di interviste condotto da Silvia Toffanin e dopo la cancellazione di Domenica Live, spetterà a Verissimo tener compagnia al pubblico della domenica pomeriggio per tutta la stagione autunnale 2021.

Tra i protagonisti di questa nuova stagione del talk show ci sarà proprio il giovane Kerem, che avrà così la possibilità di raccontarsi per la prima volta al pubblico italiano, svelando aneddoti e retroscena legati anche alla sua storia d'amore con Hande.

L'intervista a Kerem Bursin potrebbe essere trasmessa nella prima puntata di Verissimo

I due, dopo essersi conosciuti sul set, non si sono più lasciati e da quel momento in poi fanno coppia fissa anche nella vita reale, preferendo però mantenere sempre un certo riserbo sulla loro relazione che fa sognare milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

La registrazione dell'intervista a Kerem Bursin per Verissimo sarebbe prevista tra mercoledì e giovedì e non si esclude che possa essere trasmessa già nel corso della prima puntata in programma sabato 18 settembre.

Il talk show di Silvia Toffanin, infatti, partirà proprio col traino di Love is in the air, promossa anche al sabato dalle 15:20 alle 16:30 circa con un episodio inedito.