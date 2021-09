Le anticipazioni della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 settembre, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Ridge, Brooke, Shauna e Bill Spencer.

I quattro, infatti, continueranno a scontrarsi per questioni d'amore e non riusciranno, tanto facilmente, a ritrovare la serenità. Brooke farà di tutto per convincere Forrester a tornare insieme a lei, ma l'uomo non sarà per niente convinto della sua buona fede. Shauna, invece, si sentirà in colpa nei confronti di Ridge, mentre Bill sarà assai confuso e penserà di amare sia Brooke, che Katie.

Spoiler Beautiful: Shauna si sente colpa nei confronti di Ridge

Nelle prossime puntate di Beautiful, Eric cercherà di convincere Brooke a dare un'altra possibilità a Ridge e di tentare a recuperare il rapporto con l'uomo. Nel frattempo Shauna e Quinn si confronteranno sul loro passato ed entrambe ricorderanno le difficoltà vissute, sarà così che le due si congratuleranno a vicenda, per aver superato ogni cosa e aver cambiato le proprie vite.

In seguito Fulton sarà colta dai rimorsi, per il modo in cui ha costretto Ridge a sposarla, ma non saprà cosa fare per rimediare alle sue malefatte.

Katie, intanto, incontrerà Ridge in ufficio per parlare di lavoro e dirà all'uomo di essere assai scioccata per ciò che hanno fatto Bill e Brooke, ma nonostante sia dispiaciuta è convinta che sua sorella sia ancora innamorata di lui.

Ridge decide di lasciare Brooke

Brooke pregherà Ridge di tornare insieme a lei, ma nel bel mezzo della conversazione arriverà anche Bill Spencer: a un certo punto Forrester si renderà conto di non voler più far parte di una simile realtà così deciderà di lasciare definitivamente Brooke. Più tardi Bill avrà un duro confronto con Quinn e dirà alla donna di non coinvolgerlo mai più nei suoi piani diabolici.

Intanto, neanche Katie si fiderà della Fuller e parlerà dei suoi pensieri a Eric, poi ricorderà all'uomo i tempi in cui era fidanzato con Donna. Quinn, però, non si arrenderà tanto facilmente e dirà a Shauna di avere un nuovo piano per dividere Brooke da Ridge, una volta per tutte.

Bill pensa di amare Katie e Brooke

Ridge racconterà a Eric che la sua conversazione con Brooke è stata interrotta da Quinn e dall'arrivo inaspettato di Bill.

Brooke, intanto, racconterà le ultime vicende a Katie e a Donna. Lo Spencer, invece, sarà alquanto confuso e dirà a Wyatt di amare sia Katie, che Brooke.

In seguito Quinn consiglierà a Shauna di celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia, poiché sarà estremamente convinta che in tal modo Brooke esca definitivamente dalla vita di Ridge. Infine Fuller cercherà di convincere anche Ridge a risposarsi con Shauna a Los Angeles.