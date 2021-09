Prosegue l'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful e le anticipazioni turche delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati su Suhan, la quale scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino ma non tutto andrà secondo i piani sperati. Intanto Korhan, dopo essere stato ingannato e ferito da sua moglie, si ritroverà a fare i conti anche con le umiliazioni subite dal padre, al punto da pensare di compiere un gesto estremo.

Suhan scopre di essere incinta: anticipazioni nuove puntate Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che la guerra tra Cesur e Tahsin è destinata a durare ancora per diverso tempo.

I due saranno sempre sul piede di guerra anche quando si scoprirà che Suhan è in dolce attesa di un bambino: il padre della creatura che porta in grembo è proprio Cesur.

La gravidanza, però, fin dal primo momento sarà segnata da un pericolo: Riza, infatti, non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia circa la vendetta che intende portare avanti per colpire Tahsin.

Le trame delle nuove puntate della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che a farne le spese in tutta questa situazione sarà proprio Suhan.

A rischio la gravidanza di Suhan

La donna, in dolce attesa, si ritroverà in un letto di ospedale e la sua gravidanza sarà in bilico.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful rivelano che ci sarà spazio anche per Korhan, il quale si sentirà tradito e umiliato da sua moglie Cahide.

Il figlio di Tahsin, infatti, scoprirà tutta la verità circa le bugie che sua moglie gli ha raccontato in merito alla questione della gravidanza.

Desolato da quelle atroci menzogne, Korhan prenderà le distanze da sua moglie, che nel frattempo ha scoperto di essere realmente in dolce attesa.

Korhan tenta il suicidio: anticipazioni Brave and Beautiful

A rendere il tutto ancora più complicato, ci penserà il perfido Tahsin, che si scaglierà duramente nei confronti di suo figlio Korhan, accusandolo di essere stato incapace ad accorgersi in tempo di tutte le bugie che gli venivano dette da Cahide.

Un duro colpo per Korhan che, sentendosi umiliato da suo padre, arriverà a prendere una decisione a dir poco inaspettata.

L'uomo, deluso e affranto da tutto quello che è successo, tenterà di togliersi la vita e metterà in scena il suo suicidio.

Per fortuna, però, ci penserà Suhan a intervenire in tempo per salvare la vita a suo fratello ed evitare così il peggio.