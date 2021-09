La carriera di Can Yaman procede a gonfie vele. L'attore turco conosciuto in Italia nel 2019 grazie alla Serie TV Bitter Sweet, dopo aver interpretato l'affascinante ruolo di Can Divit in DayDreamer, reciterà in due serie italiane targate Lux Vide. Come previsto, sono in corso le riprese di "Viola come il mare", al fianco di Francesca Chillemi, in cui Yaman interpreterà il ruolo di Francesco Demir, come da lui stesso annunciato su instagram.

Il post di Can Yaman su 'Viola come il mare'

Il 12 settembre Can Yaman ha annunciato tramite un post su instagram: "Prove costume, trucco e capelli, il coaching e tutto.

Si lavora a manetta ora negli studi di Lux Vide a Formello. Arriva Francesco Demir con Viola come il mare. E io non vedo l'ora". L'attore turco sembrerebbe essere pronto ed entusiasta per questa nuova avventura italiana. Sotto al post è visibile il like della collega coprotagonista Francesca Chillemi

Sandokan al fianco di Luca Argentero

Un altro progetto lavorativo di Yaman riguarda sempre Lux Vide e lo vede protagonista del remake in chiave moderna di Sandokan, al fianco di Luca Argentero. L'inizio delle riprese per Sandokan ha subito un posticipo: infatti, esse cominceranno nel 2022. Intanto, una cena indimenticabile per le fan ha avuto luogo qualche sera fa ed è stata immortalata da una foto immediatamente diventata virale grazie alla condivisione dei suoi protagonisti: Can Yaman, Luca Argentero e Raoul Bova si abbracciano sorridenti.

Della Lux Vide è anche la produzione Che Dio ci aiuti, alla cui ultima puntata dell'ultima stagione Can ha partecipato come comparsa. Si ipotizza una sua partecipazione come attore fisso nella prossima stagione, non ancora confermata.

La serie con Demet Ozdemir e la vita privata

Qualche tempo fa, è circolata la voce di una nuova presunta serie della Gold Production che vedrebbe nuovamente protagonisti uno accanto all'altra Can Yaman e Demet Ozdemir.

Le fan di DayDreamer non hanno, però, avuto ancora una conferma di questo, che appare improbabile dati i molteplici impegni lavorativi attuali di entrambi gli attori turchi.

Sul lato della vita privata dei due, se da una parte Alessandro Rosica ipotizza una storia d'amore falsa tra Demet e il suo presunto fidanzato, il cantante turco Oguzhan Koc, dall'altra Yaman e Diletta Leotta sembrerebbero aver chiuso la loro relazione.

L'attore turco e la giornalista sportiva italiana non hanno, però, ancora confermato la rottura in via ufficiale. Si è ipotizzato un nuovo flirt di Yaman con la modella israeliana Moran Atias al Festival di Venezia, ma a quanto pare si è trattato solo di una voce senza fondamento, basata solo sugli sguardi scambiatisi tra i due sul red carpet.