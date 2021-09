È sempre più coinvolgente la soap opera turca Love is in the air (Sen Çal Kapimi), in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì pomeriggio.

Le anticipazioni sull’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 4 ottobre 2021, svelano che Eda Yildiz (Hande Erçel) mollerà la presa su Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dopo averlo baciato cercando invano di far riaffiorare i suoi ricordi.

La giovane studentessa quindi la darà vinta alla sua rivale in amore Selin Atakan (Bige Önal), poiché dopo l’ennesimo tentativo fallito per far tornare la memoria al ricco architetto, si renderà conto che ogni suo sforzo è inutile.

Soprattutto Eda se ne andrà via tra le lacrime, quando colui che sarebbe dovuto diventare suo marito farà una proposta di matrimonio alla sua ex fidanzata.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 4 ottobre: Eda peggiora la situazione dopo aver baciato Serkan

Nel corso della puntata del fortunato sceneggiato che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 4 ottobre 2021 a partire dalle ore 16:30 circa, il team dell’azienda Art Life si riunirà insieme ad Ayfer (Evrim Doğan), Aydan (Neslihan Yeldan) e allo chef Alexander (Hakan Karahan) nel locale di Deniz (Sarp Can Köroğlu) per accogliere Serkan con una festa per il suo tanto atteso ritorno.

Intanto Erdem (Sarp Bozkurt) farà una scommessa con Melek (Elçin Afacan) e Leyla (Ilkyaz Arslan), mentre Eda - pur essendo ancora angosciata per il fatto che il ricco architetto non ricorda nulla della loro relazione - metterà in atto un piano.

La giovane studentessa, dopo aver appreso da un neurologo che il suo amato potrebbe recuperare la memoria, lo bacerà sulle labbra con l’obiettivo di risvegliare in lui ciò che è successo tra loro: sfortunatamente l’iniziativa di Eda finirà per peggiorare ancora di più la situazione, poiché la reazione di Serkan non sarà per niente quella che lei si aspettava di vedere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bolat fa una proposta di matrimonio a Selin, Yildiz rassegnata all’idea di aver perso il ricco architetto

In particolare Bolat farà rimanere senza parole tutti i presenti quando chiederà la mano a Selin con la convinzione che sia ancora la sua fidanzata.

A questo punto Eda, rassegnata all’idea di aver perso per sempre Serkan, rinuncerà a tornare al suo fianco, dato che deciderà di dimenticarlo: la scelta della giovane Yildiz però non convincerà i suoi amici, i quali sono consapevoli che non è così semplice lasciarsi alle spalle una storia d’amore in cui continuano a esserci dei sentimenti. Eda farà un passo indietro? Oppure veramente non ripenserà più a ogni momento vissuto con Serkan una volta per tutte? Tutto ciò sarà chiarito solo nelle puntate successive.