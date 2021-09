Uomini e donne è pronto a tornare con una nuova stagione a partire dal 13 settembre, sempre su Canale 5. Durante la prima settimana di programmazione di messa in onda (fino al 17 settembre), secondo gli spoiler delle registrazioni, pare che tra Tina e Gemma il clima sarà infuocato, con l'opinionista che attaccherà la dama anche per essersi rifatta il décolleté. Ida Platano invece, sembrerà sin da subito interessata al cavaliere Marcello.

A Uomini e donne é subito scontro tra Tina e Gemma

Grande attesa per il ritorno di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 lunedì 13 settembre nel consueto orario delle 14:45.

Le registrazioni sono già iniziate a fine agosto e le anticipazioni riportate da vari siti di gossip svelano che il clima sarà subito incandescente: protagoniste assolute ancora una volta Tina Cipollari e Gemma Galgani, con i loro epici scontri.

Gli spoiler parlano di fuoco e fiamme tra le due storiche nemiche. Tutto avrà inizio quando la dama torinese confesserà di essere ricorsa, al chirurgo estetico durante l'estate. Gemma infatti rivelerà di essersi rifatta il seno.

Gemma si è rifatta il seno, per lei ancora nessun corteggiatore

Nelle puntate in onda dal 13 al 17 settembre, Tina non si lascerà sfuggire l'occasione per "attaccare" Gemma. L'opinionista criticherà la sua decisione di essersi rifatta il décolleté e insinuerà che lo abbia fatto per attirare cavalieri ben più giovani di lei.

Non resta che attendere la messa in onda delle prime puntate per scoprire la reazione della dama torinese a tali insinuazioni.

Scorrendo le anticipazioni relative alle registrazioni si viene a sapere che per Gemma, almeno nelle prime puntate, non giungerà nessun corteggiatore. Gli spoiler parlano anche di una Gemma particolarmente triste per questo fatto.

Si apprende pure che "incolperà" proprio Tina per la mancanza di pretendenti.

La new entry Marcello fa perdere la testa a Ida Platano

Mentre le liti tra Tina e Gemma non sono una novità per il pubblico di Uomini e donne, fa invece notizia il fatto che Ida Platano pare essere interessata a un cavaliere. Si tratterebbe di Marcello, una new entry del programma e che i telespettatori impareranno a conoscere a partire da lunedì 13 settembre.

Tra Ida e Marcello scatterà un bacio, anche se la dama bresciana si lamenterà per un comportamento tenuto dal cavaliere. Nonostante qualche piccola incomprensione i due continueranno la frequentazione.

In studio anche quest'anno, ci sarà Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo riuscirà finalmente a trovare la donna giusta?

Per scoprire ulteriori dettagli su tutti i protagonisti di Uomini e donne e per conoscere anche i quattro nuovi tronisti, non resta che seguire gli appuntamenti del dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.