La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 con una sesta stagione ricchissima di novità. Nella puntata che andrà in onda lunedì 20 settembre 2021, la stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) dopo aver realizzato dei nuovi capi per il magazzino milanese e confermando di avere talento, sarà pronta per partire e a trasferirsi a Parigi per raggiungere il marito Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Il Paradiso delle signore, trama del 20 settembre: Gabriella dovrà essere sostituita, Ludovica riceve una brutta notizia

Le anticipazioni sul sesto episodio dello sceneggiato, in onda lunedì 20 settembre 2021, nelle vetrine del negozio milanese sarà esposta l’ultima collezione confezionata dalla talentuosa stilista Gabriella.

Quest’ultima, dopo aver portato a termine il suo ultimo incarico, finalmente sarà libera di poter lasciare Milano per iniziare una nuova vita a Parigi, sempre al fianco del marito Cosimo che la attende. Presto quindi il posto lasciato vuoto dalla giovane Rossi al Paradiso dovrà essere colmato da un’altra stilista.

Nel contempo sorgeranno dei problemi a causa della vendita della villa Brancia: Ludovica (Giulia Arena) riceverà tale amara notizia e dovrà iniziare a darsi da fare.

Roberto e Massimo si scontrano, arriva la figlia del defunto Achille

Successivamente si assisterà a uno scontro tra Roberto (Filippo Scarafia) e l’ingegnere Massimo Riva (Paolo Bovani), l’ex amante di Anna (Giulia Vecchio) tornata dopo diversi anni di assenza: dopo la colluttazione il grafico pubblicitario Landi deciderà di non parlare con nessuno dell’accaduto.

Intanto il signor Giuseppe (Nicola Rignanese) chiederà a Girolamo (Sergio Vespertino) di spedire una lettera da parte sua in Germania.

Nel contempo Umberto (Roberto Farnesi) e la cognata Adelaide (Vanessa Gravina) potranno fare un sospiro di sollievo, non appena verranno a conoscenza dagli inquirenti che Achille (Roberto Alpi) ha perso la vita a causa di un incidente.

Infine ci sarà l’arrivo inaspettato di una donna molto elegante chiamata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), la quale si rivelerà essere la figlia del defunto Ravasi, cresciuta a New York soltanto con la propria madre, peraltro venuta a mancare prematuramente. La nuova arrivata darà del filo da torcere alla contessa? Avrà lo stesso carattere forte del compianto genitore? Per capirlo non resta che attendere i prossimi spoiler.