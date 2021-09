Nelle prossime puntate di Love is in the air verranno a galla nuovi particolari riguardanti la rottura tra Eda e Serkan, avvenuta dopo la guarigione dell'architetto dal cancro. La ragazza racconterà che la malattia l'ha fatto tornare l'uomo cinico di una volta, facendogli dichiarare di non volere avere dei figli. Per questo motivo Eda, quando si è trasferita in Italia e ha scoperto di essere incinta, non ha rivelato nulla a Serkan dell'arrivo della loro figlia.

Serkan vuole riprovarci con Eda

Serkan tornerà prepotentemente nella vita di Eda, nonostante quest'ultima cerchi di allontanarlo, in quanto non vorrà che scopra che ha avuto una bambina, ma soprattutto che la piccola Kiraz sia nata dal loro amore terminato cinque anni prima.

Per un attimo la verità rischierà di venire a galla, ma Melo con una maestrale bugia farà intendere a Serkan che lei sia la madre di Kiraz.

Serkan crederà a questa menzogna? Forse in parte, ma intanto vorrà riprovare a fare breccia nel cuore di Eda, così deciderà di trasferirsi per qualche tempo nell'hotel in cui lavora la ragazza: vorrà lavorare con lei e riavvicinarsi, e alla fine ci riuscirà.

La gravidanza di Eda

Intanto, durante una conversazione tra Eda e Burak, verrà a galla perché la ragazza non ha mai rivelato all'architetto dell'esistenza di Kiraz. Tutto è iniziato quando Serkan è riuscito a sconfiggere la malattia. La paura di morire l'ha fatto tornare quello che era una volta, un uomo cinico, che pensa solo al lavoro.

Il progetto di sposarsi è rimasto solo tale e lui, con grande fermezza, ha sempre espresso il desiderio di non avere figli: visto quello che aveva appena passato, non aveva intenzione di fare progetti a lungo termine. Per Eda è stata una sofferenza atroce, visto che a un certo punto Serkan le ha detto che non voleva vederla mai più.

Allora lei ha deciso di trasferirsi in Italia e solo lì ha scoperto di essere incinta e per tutto quello che è successo in precedenza, ha deciso di non rivelargli mai nulla.

Le rose della mamma di Eda

Nel mentre Serkan avrà raggiunto il suo obiettivo: lavorare insieme a Eda nel progetto riguardante l'hotel di Deniz. Per rimanere da solo con lei, e per convincerla ad andare nel suo ufficio di Istanbul, la farà "impazzire" durante la stesura dei disegni, così la ragazza si ritroverà costretta ad andare, dopo tanto tempo, all'Art Life.

I due lavoreranno e poi ceneranno insieme, ma Eda noterà qualcosa che la colpirà veramente: nel terrazzo dell'ufficio di Serkan sono presenti le rose da lei piantate anni prima, quelle dei semi che le ha lasciato la madre. Quel momento sarà molto emozionante per entrambi, visto che Serkan, senza tanti giri di parole, le chiederà di riprovarci, ma le cose non andranno come sperato. Riuscirà Eda a fidarsi nuovamente di Serkan?