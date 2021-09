Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 27 settembre al 2 ottobre 2021 su Canale 5. Continua il triangolo amoroso tra Ridge, Shauna e Brooke e a dare una svolta sarà la perfida Quinn, decisa a distruggere il rapporto tra Forrester e l'odiata Logan. Che cosa avrà in mente questa volta? Nel frattempo, Bill è sempre più confuso e confessa a Wyatt di essere certo di amare sia Katie che Brooke. Liam è molto preoccupato per Steffy e per quei dolori che non accennano a passare. Ma non solo: temendo che Finn possa prenderla in giro e giocare con i suoi sentimenti, si reca da lui per un confronto faccia a faccia dalle conseguenze inaspettate.

Quinn vuole distruggere Brooke e Ridge: anticipazioni Beautiful dal 27 settembre al 2 ottobre 2021

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana, Quinn sarà completamente fuori controllo. La sua intenzione è quella di rovinare per sempre il rapporto tra Brooke e Ridge. È Shauna, secondo i suoi piani, la donna che deve stare accanto a Forrester. Eric proverà a dissuaderla, ma senza alcun successo.

La furba Quinn non perde tempo a mettere in pratica il suo nuovo macchinoso piano. Dopo essersi recata da Ridge, prova a convincerlo a risposare Shauna, visto che non si ricorda nulla delle nozze lampo a Las Vegas. Il suo vero scopo è però quello di allontanarlo per sempre da Brooke.

Ridge decide di risposare Shauna

Quinn sarà davvero molto convincente tanto che, nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge comunicherà a una attonita Brooke di essere intenzionato a sposare di nuovo Shauna. La povera Logan proverà a fargli cambiare idea, arrivando a implorarlo di non compiere una simile leggerezza.

Ridge sarà convinto di quanto progettato, con grande gioia di Quinn.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Shauna è al settimo cielo, nonostante i sensi di colpa per il suo inganno ai danni di Forrester.

Intanto, un confuso Bill confessa a Wyatt di essere innamorato sia di Brooke che di Katie.

Beautiful, nuove puntate settimanali: Steffy inizia a prendere le pillole di nascosto

Bill, dopo la sua confessione, decide di provare a riconquistare Katie, ma capisce che sarà un'impresa quasi impossibile.

Steffy, invece, non accenna a migliorare. Thomas le fa pervenire tramite un orsacchiotto di Kelly una scatola di antidolorifici illegali procurati dall'amico Vinny. Sarà l'inizio della fine.

Liam avrà poi un faccia a faccia con il dottor Finn, nel quale vorrà sondare le sue reali intenzioni con Steffy. Il giovane Spencer sarà molto preoccupato che la sua ex moglie possa incappare nell'ennesima delusione sentimentale e sarà pronto a fare di tutto per proteggere la sua felicità.