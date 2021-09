La nuova serie televisiva Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno è andata in onda per la prima volta il 22 settembre con i primi due episodi. La seconda puntata, comprenderà il terzo e quarto episodio e verrà trasmessa mercoledì 29 settembre su Canale 5 alle 21:30. Anna Valle interpreta Emma Conti, prima ballerina a livello internazionale che vive a New York, la donna tornerà dopo tanti anni a Vicenza, per cercare sua figlia Alice, creduta morta da ben sedici anni e avuta con il suo primo amore Davide.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, terzo episodio: Luca aiuta Emma nella ricerca di Alice

Le anticipazioni della nuova fiction Luce dei tuoi occhi, riservano diverse novità. Nel terzo episodio, Luisa inizierà le indagini riguardo l’incidente di Valentina (Elisa Visari), ma dovrà coinvolgere anche Emma, poiché la donna sarà l'ultima persona ad averla vista e mandato anche diversi messaggi. Poi Emma dichiarerà i dettagli della discussione avvenuta tra lei e la vittima dell'incidente, ma ometterà alcuni particolari: la donna, infatti, racconterà l'intera vicenda soltanto a Luca Costa (Riccardo de Rinaldis Santorelli). Quest'ultimo, in poco tempo, diventerà complice della Conti, nella ricerca di Alice.

Quarto episodio: Emma ed Enrico salvano Anita

Nel quarto episodio, Enrico Leoni (Giuseppe Zeno) avrà diversi sospetti nei confronti di Emma e si renderà conto che la donna nasconde qualcosa, ma lei non sarà ancora pronta a fidarsi di lui e non gli racconterà tutta la verità riguardo il suo ritorno a Vicenza. Nel frattempo Luisa porterà avanti l'indagine sull'auto pirata e allo stesso tempo scoprirà che Emma sta cercando informazioni su di lei: dopo la scoperta la donna sarà in ansia, poiché avrà paura che i suoi segreti possano uscire fuori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito Anita (Sabrina Martina) deciderà di incontrare, personalmente, l'uomo misterioso delle telefonate, ma sarà ignara di andare incontro ad una brutta vicenda. Lo sconosciuto, infatti, sarà tutt'altro che una persona per bene e Anita rischierà di subire una brutta violenza, ma fortunatamente verrà salvata da una buona intuizione avuta da Emma ed Enrico.

Il cast

Al fianco dei protagonisti, Anna Valle e Giuseppe Zeno che interpretano rispettivamente Emma Conti ed Enrico Leoni, fanno parte del cast anche Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Sabrina Martina, Rebecca Antonaci, Riccardo de Rinaldis Santorelli, Elisa Visari, Gea Dall'Orto, Luca Bastianello, Linda Pani, Giulia Patrignani, Vincenzo Vivenzio, Paola Pitagora, Stella Maya Epifani, Maria Rosaria Russo, Paolo Romano, Carla Ferraro, Valentina Valsania, Matteo Pagani, Sofia Pelashier, Paola Sambo, Giancarlo Previati, Yari Gagliucci e Julia Wujkowski.