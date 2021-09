Interessanti colpi di scena saranno al centro delle prossime puntate di Love is in the air che andranno in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5.

Le trame turche raccontano che Alexander Zucco dimostrerà di non essere sincero con Ayfer Yildiz. Il cuoco, infatti, chiederà ad Aydan Bolat di uscire a cena in contemporanea alla storia d'amore con la zia di Eda (Hande Ercel).

Anticipazioni Love is in the air: Ayfer confessa a Eda di avere una storia con Alexander

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv annunciano che Alexander dimostrerà di avere la passione per le donne.

Tutto comincerà quando Ayfer e il cuoco intraprenderanno una storia d'amore all'oscuro di tutti durante l'assenza protratta di Serkan (Kerem Bursin) per colpa di un incidente aereo avvenuto nelle coste della Slovenia. L'architetto farà ritorno a casa dopo due mesi, dimostrando di aver perso un anno di memoria. Zucco, a questo punto, pretenderà che la sua fidanzata sveli ad Eda e Bolat che stanno insieme.

All'inizio, Ayfer si rifiuterà di prendere in considerazione questa eventualità per poi informare Aydan. Infine, la donna farà lo stesso con sua nipote, che non apparirà per niente stupita visto che si era già accorta che aveva intrapreso una conoscenza.

Il cuoco è solito avere più relazioni contemporaneamente

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Aydan e Ayfer trascorreranno un pomeriggio di svago in un centro estetico. Qui, la zia di Eda scoprirà che Alexander si era fidanzato con una certa Daria, una benestante appartenente al circolo delle donne, di cui è presidentessa la Bolat senior.

La nuova arrivata avrà parole bruttissime nei confronti del cuoco, specificando che l'aveva lasciata in tronco in occasione di San Valentino. Non contenta, sottolineerà che Zucco era solito avere più relazioni in contemporanea.

Sentite queste parole, Ayfer temerà di fare la stessa fine di Daria, visto che proprio in quel giorno cadrà la stessa festività degli innamorati.

Inoltre, penserà che non voglia trascorrere una notte insieme a lei lontano da Istanbul.

Zucco chiede ad Aydan di uscire a cena

Le preoccupazioni di Ayfer si annulleranno quando Alexander si presenterà puntuale all'appuntamento, ma la trama riserverà un colpo di scena al ritorno della coppia a casa. Il cuoco capirà che anche Aydan nutre un'attrazione per lui, tanto da invitarla a cena dopo averla avvertita di avere intenzione di lasciare la zia di Eda a causa della poca fiducia riposta nei suoi confronti. Tuttavia, Zucco dimostrerà di voler tenere un piede in due scarpe, visto che pretenderà di avere entrambe le donne al suo cospetto.