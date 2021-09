Nuovo spazio dedicato alle novità su Love is in the air, la soap opera con protagonisti gli attori Kerem Bursin e Hande Ercel.

Gli spoiler turchi delle nuove puntate in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 si soffermano sul segreto di Ceren Basar (Melisa Dongel). Ferit, infatti, apprenderà da Melo che la sua ex fidanzata ha una malattia mentale.

Anticipazioni Love is in the air: Ceren vuole conquistare Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione tv annunciano una svolta per il personaggio di Ceren.

Tutto inizierà quando Deniz giungerà a Istanbul, dimostrando di essere un vecchio amico di Eda (Hande Ercel), di Melo e della stessa Basar. Quest'ultima lascerà di tronco Ferit, dandogli inizialmente la colpa per il ritorno dell'ex Selin. Per questo motivo, la donna concentrerà tutte le forze per conquistare Deniz.

Ma il destino avrà in serbo altre sorprese: Eda convincerà Sarchan a fingersi il suo fidanzato, visto che Serkan (Kerem Bursin) una volta ritornato a casa dall'incidente aereo in Slovenia non ricorderà niente del loro grande amore. Una situazione che farà perdere letteralmente la ragione a Ceren.

Melo informa Ferit che l'amica ha un disturbo bipolare

Nelle prossime puntate di Love is in the air si scoprirà il passato di Ceren grazie a un dialogo tra Melo e Ferit.

La prima, infatti, rivelerà all'ex di Selin che l'amica dall'età di 20 anni soffre di disturbo bipolare, che la porta a essere violenta ogni volta che si dimentica di prendere dei medicinali.

La giovane Basar svilupperà un'eccessiva gelosia che molto presto si svilupperà in odio nei confronti di Eda, dopo essersi dimenticata di assumere i farmaci stabiliti dai medici.

Ceren, infatti, si dirà stanca della presenza della Yildiz accanto a Deniz, nonostante Melo cerchi in ogni modo di tranquillizzarla visto che si tratta solo di un finto fidanzamento. Più volte, la donna preciserà che i suoi problemi passano sempre in secondo piano rispetto a quelli della fioraia, tanto da iniziare a comportarsi in modo folle.

La Basar infastidita dal rifiuto di Sarachan

Ceren si tingerà i capelli di rosso per poi entrare in caffetteria con la chiara intenzione di sedurre Deniz. Ovviamente, Sarachan rimarrà scioccato, tirandosi indietro. Una reazione che scatenerà la rabbia della giovane Basar, che darà tutta la colpa a Eda. Insomma, la malattia mentale di Ceren diventerà sempre più invalidante, rendendola di fatto pericolosa per sé e per gli altri.