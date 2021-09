Grandi rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame provenienti dagli Usa raccontano che Eric Forrester deciderà di lasciare sua moglie Quinn Fuller dopo aver scoperto che ha truffato suo figlio Ridge grazie alla complicità di Shauna Fulton (Denise Richards).

Anticipazioni Beautiful: Ridge ha dei dubbi sulle prossime nozze con Shauna

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che la truffa di Shauna e Quinn avrà vita breve. Tutto inizierà con precisione quando le due migliori amiche riusciranno a far lasciare Ridge e Brooke, mettendo in scena un matrimonio falso a Las Vegas.

Non contente, la Fuller e la complice cercheranno di convincere il Forrester a rendere il tutto ufficiale con una cerimonia a Villa Forrester.

Ma lo stilista dimostrerà di avere qualche dubbio sul prossimo matrimonio con Shauna come Eric e Carter, che lo pregheranno di pensarci bene. Infine, l'uomo si recherà da Brooke, la quale consiglierà all'ex marito di non commettere questo errore.

Lo stilista apprende di essere stato incastrato da Quinn e la Fulton

Nelle corso delle prossime puntate di Beautiful, Katie smaschererà Quinn e Shauna. La sorella di Donna, infatti, spierà una loro conversazione, in cui Fuller consiglierà alla Fulton di non farsi tanti problemi per aver incastrato Ridge in un finto matrimonio a Las Vegas.

Neanche a dirlo, Logan si precipiterà da Forrester, a cui racconterà di quanto ha appena scoperto sulle due donne. In questo modo, lo stilista apprenderà di essere stato incastrato e per questo deciderà di tornare nuovamente insieme a Brooke.

Eric ascolta di nascosto la conversazione fra sua moglie e Shauna

Nel frattempo, Eric ascolterà di nascosto una conversazione tra sua moglie e Shauna circa il fallimento del loro piano.

Di fronte a questa verità, il capo della casa di moda deciderà di mettere la parola fine alla storia con Quinn (Rena Sofer), che sarà costretta a lasciare la lussuosa Villa Forrester.

In seguito, Fuller apprenderà che la sua amica Shauna continua a vivere accanto a Eric. La gioielliera, a questo punto, le intimerà di fare immediatamente le valige, anche se Eric prenderà le sue difese. L'anziano pregherà la madre di Flo (Katrina Bowden) di restare in quanto ha scoperto che la truffa ai danni di Ridge non è altro che opera di sua moglie.