A distanza di poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico mostra già i primi segnali di stanchezza e di crisi. La showgirl, ex fidanzata di Mario Balotelli, in queste ore non ha nascosto la sua sofferenza all'interno della casa di Cinecittà, al punto che i numerosi fan del reality show, si dicono convinti che presto potrebbe addirittura abbandonare definitivamente il gioco, per tornare di nuovo alla sua "vita normale" e da sua figlia Pia.

Raffaella Fico già in crisi nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, dopo lo scontro avuto alla prima puntata del GF Vip 6 con Soleil Sorge, la bella Raffaella ha cercato di ambientarsi all'interno della casa di Cinecittà ma, fino a questo momento, non è riuscita ancora ad emergere del tutto.

La showgirl sembra essere del tutto "assente", quasi come se non fosse mai entrata all'interno della casa più spiata d'Italia, tanto da non prendere parte a nessuna dinamica che si sta creando in queste ore.

E, poco fa, la Fico ha avuto già il suo primo momento di crisi: sul letto, la showgirl è apparsa visibilmente scocciata e annoiata da questa permanenza di soli due giorni all'interno della casa.

I fan social, che seguono e commentano le avventure dei "Vipponi", hanno subito notato questo atteggiamento strano di Raffaella e non hanno fatto a meno di sottolinearlo e renderlo evidente, soprattutto su Twitter.

I fan temono che Raffaella possa abbandonare subito il GF vip 6

"La Fico sta solo al secondo giorno e già si annoia, figuriamoci se faceva parte dell'edizione precedente che è durata mezzo anno", ha scritto un utente sui social.

"La Fico in crisi dopo 48 ore. Si sta già annoiando e le sembra di essere in casa da un'eternità. Non arriva a novembre", scrive ancora un altro commentatore in merito a quanto sta succedendo in queste ore al GF Vip 6.

"Tempo due giorni e abbandona", scrive ancora un altro fan del reality show che non crede nella prolungata permanenza in casa dell'ex fidanzata di Mario Balotelli.

La showgirl napoletana sembra 'assente' nella casa di Cinecittà

"In tutto questo io ho sentito parlare Raffaella tre volte da quando è in casa", ha sottolineato invece un altro commentatore social del Grande Fratello Vip, evidenziando il fatto che la showgirl non si sia ambientata proprio benissimo con il resto del gruppo e non partecipi attivamente a quelle che sono le dinamiche della casa.

Cosa succederà a questo punto? Raffaella riuscirà a portare avanti la sua avventura all'interno della casa di Cinecittà oppure abbandonerà davvero in anticipo, come sostengono numerosi fan social del GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.