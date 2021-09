Da ore non si parla d'altro che della prima vera lite che hanno avuto alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Mentre Alex e Samy si scontravano in giardino, Soleil si è intromessa invitando tutti a non alzare la voce: nel dare questo suggerimento, la giovane ha usato la parola "scimmie", che pare aver urtato la sensibilità di qualche suo compagno di reality. Informata di ciò che è accaduto nella notte alle sue spalle, Sorge non ha trattenuto le lacrime e ha restituito al mittente ogni accusa: l'influencer non vuole essere tacciata di razzismo e minaccia di abbandonare la casa in caso contrario.

Caos nella casa del Grande Fratello Vip

Sono ore concitate nella casa del Grande Fratello Vip: a quasi tre settimane dal via, i concorrenti hanno cominciato a esporsi, palesando simpatie e antipatie dopo un piccolo screzio che hanno avuto Alex e Samy.

Nel veder discutere alcuni suoi compagni d'avventura in guardino, Soleil si è lasciata andare a un'espressione che ha ferito alcuni concorrenti.

"Ma perché state urlando? Sembrate delle scimmie", questo commento di Sorge ha portato Ainett, Raffaella, Lulù e molti altri concorrenti a ipotizzare che la ragazza stesse tirando in ballo il colore della pelle di Stephens o di Youssef, anche loro coinvolti nel litigio dell'altra sera.

L'influencer è stata attaccata pesantemente durante la notte, tant'è che molti hanno protestato perché viene sempre salvata da Sonia Bruganelli poco prima delle nomination: l'opinionista, infatti, ha reso immune Soleil molte volte e questo non va giù a tanti abitanti della casa.

Lo stupore di Soleil al Grande Fratello Vip

A quasi 24 ore di distanza da questi scontri, Manila e Jo hanno deciso di andare a parlare con Soleil, informandola di quello che ha scatenato la sua frase sulle scimmie.

Non appena ha realizzato che tanti compagni di Grande Fratello Vip l'hanno accusata di essere una razzista, Sorge si è messa a piangere e ha detto: "Sono cresciuta a Los Angeles, il razzismo non esiste nella mia vita".

"Ho usato la parola scimmie perché urlavano in cinque, quindi questo accostamento razziale è sbagliatissimo. Se avessi voluto offendere Ainett, avrei detto che sembra una scimmia", ha aggiunto la giovane con la voce tremante e davanti a due persone che la invitavano a scusarsi per il termine che ha utilizzato.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa davvero mortificata e ha provato a spiegare più volte che non intendeva offendere nessuno per il colore della pelle, ma si sta rivolgendo a tutto coloro che l'altra sera gridavano e si parlavano sopra creando confusione, proprio come fanno le scimmie.

Focus nella puntata del Grande Fratello Vip

Prima di raggiungere Raffaella, Ainett e Samy per provare a chiarire questo malinteso, Soleil ha anche minacciato un addio anticipato al reality.

"Se volete montare un caso, io esco da questa casa", ha tuonato la giovane che qualche ora fa è stata accusata di razzismo solo per aver usato la parola scimmie in una discussione.

Manila e Jo hanno tentato di far ragionare l'influencer, che poco dopo ha raggiunto gli altri inquilini e sempre in lacrime ha ribadito le sue buone intenzioni.

La notte scorsa, però, molti vipponi si sono esposti dicendo che Soleil meriterebbe di essere cacciata dal programma per aver usato un termine potenzialmente offensivo, lo stesso che sembra aver urtato la sensibilità di Lulù, Samy e tanti altri.

Stando alle nuove regole, la ragazza non dovrebbe essere punita: Alfonso Signorini, infatti, ha detto più volte che quest'anno saranno presi provvedimenti solo nei confronti di chi dirà cose fuori posto ma con l'intenzione di fare male, e questo non sembra essere il caso.