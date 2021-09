Le anticipazioni di Una Vita sono ricche di colpi di scena e di momenti ad alta tensione. Infatti, le trame delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, rivelano che Laura Alonso sparirà nel nulla qualche giorno prima del processo per l'omicidio di Marcia Sampaio. Felipe Alvarez-Hermoso si mostrerà remissivo con la propria consorte e le chiederà scusa per tutto il male che le ha fatto.

Al centro dell’attenzione finiranno anche Felicia, Camino e Ildefonso. La proprietaria del Nuovo Secolo, infatti, affronterà Anabel intimandole di frequentare di meno sua figlia, perché è una donna sposata.

Successivamente, la signora Pasamar farà sapere a Ildefonso che vuole diventare subito nonna e l’uomo s’irrigidirà. Intanto Camino sarà al settimo cielo perché ha ricevuto una lettera di Maite.

Una Vita, trame puntate dal 6 al 10 settembre: Camino riceve una lettera di Maite

Camino riceverà inaspettatamente una lettera da parte di Maite e il suo umore migliorerà visibilmente. Questo cambiamento di umore non sfuggirà agli occhi attenti di Felicia la quale inizierà a sospettare che tra sua figlia e Anabel sta nascendo un sentimento d'amore e correrà ai ripari. La proprietaria del locale Nuovo Secolo, infatti, affronterà la figlia di Marcos dicendo che Camino è una donna sposata e che non può passare troppo tempo con lei.

Per poco, Ildefonso non scoprirà che Camino è ancora in contatto con la pittrice. La giovane Pasamar, però, non riuscirà a nascondere bene la lettera di Maite e il marito scoprirà tutto.

Cinta scoprirà di essere in dolce attesa e la sua famiglia organizzerà un banchetto per celebrare la lieta notizia. Felica vorrebbe diventare nonna e metterà sotto pressione Idelfonso e l’uomo tremerà al pensiero che il suo segreto venga scoperto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per partecipare al concorso fra le pensioni i proprietari della struttura devono essere sposati e avere figli, così Servante deciderà di imbrogliare il regolamento assegnando il ruolo della finta figlia ad Alodia.

Genoveva scredita pubblicamente Felipe

L’avvocato Felipe troverà le false lettere della defunta Marcia che erano date per disperse e le ridurrà in cenere.

Successivamente darà ordine di cambiare le serrature; donna Genoveva, nel frattempo, parlerà male di suo marito alle vicine. Alla fine, il commissario Mendez informerà l’avvocato Alvarez-Hermoso che a breve la perfida Salmeron verrà processata per aver ucciso a sangue freddo la domestica Sampaio.

Laura non si trova: spoiler Una Vita dal 6 al 10 settembre

Si avvicina il giorno del processo per l'omicidio di Marcia Sampaio ma Laura, chiamata a testimoniare contro Genoveva, sparirà nel nulla. Felipe non reagirà molto bene alla scomparsa della sua domestica e studierà un piano per inchiodare sua moglie. L'avvocato, infatti, si presenterà da lei e le chiederà umilmente scusa per essersi comportato da pessimo marito, e così si offrirà di diventare il suo avvocato difensore.

Genoveva, però, non cadrà nel tranello di suo marito: telefonerà alla domestica Alonso e le due donne stringeranno un patto.

Il commissario Mendez, nelle nuove puntate di Una Vita in programma la prossima settimana, indagherà sulle persone che sono state a contatto con Genoveva e correrà subito da don Alvarez-Hermoso per dirgli che Laura Alonso era coinvolta nell'omicidio del padre.

Intanto Alodia cercherà di eliminare il proprio accento andaluso per interpretare al meglio il ruolo della finta figlia di Fabiana e Servante.

Nel frattempo, Marcelina sarà furiosa con i gestori della pensione Buena Noche.