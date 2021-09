Tanti colpi di scena accadranno a Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel in lingua originale), la serie tv campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate turche trasmesse a breve su Canale 5 rivelano che Korhan Korludag deciderà di compiere un gesto inconsulto dopo essere stato rinnegato dal padre Tahsin.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Korhan pone fine alle nozze con Cahide

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti le puntate trasmesse prossimamente in televisione annunciano tempi duri per Korhan. Tutto inizierà con precisione quando Cahide comunicherà alla rivale Hulya di non volere più il bambino che attende.

A tal proposito, quest'ultima non accetterà del denaro in cambio del fallimento del piano, ma deciderà di vendicarsi consegnando a Korhan una chiavetta usb contenente tutte le menzogne di sua moglie. Il fratello di Suhan, a questo punto, deciderà di porre fine alla sue nozze dopo essere rimasto sotto choc dalla scoperta della verità.

Alla fine, Korludag inizierà a sospettare che Cahide lo abbia tradito con Bulent, tanto da non festeggiare quando scoprirà che sta davvero per diventare padre.

Korludag tenta il suicidio dopo essere stato rinnegato da Tahsin

Nelle prossime puntate di Cesur ve Güzel, Tahsin prenderà assai male la decisione del figlio dopo essere stato avvistato a Mihriban. Per questo motivo, il diabolico uomo andrà su tutte le furie, arrivando a offendere Korhan davanti ai dipendenti dell'azienda.

Non contento, il signor Korludag caccerà di casa il fratello di Suhan dopo aver precisato di non considerarlo più come un membro della famiglia per non essersi accorto prima delle bugie raccontate da Cahide.

Ed ecco che Korhan disperato troverà rifugio nella tenuta di Nisantasi, dove affogherà il dispiacere nell'alcool. L'uomo, infatti, apparirà deluso dal comportamento del padre che non gli ha mai dimostrato il suo amore a differenza della sorella.

Per questo motivo, Korludag sempre più fuori controllo scriverà una lettera al padre e una alla sorella per poi ingerire un ingente quantitativo di pillole per tentare il suicidio e quindi raggiungere la madre Nurhan.

Suhan salva la vita del fratello

Fortunatamente la lettera sarà ritrovata da Suhan che correrà dal fratello insieme a Cesur nonostante non stiano più insieme per il recente divorzio.

Quest'ultimo, infatti, aiuterà l'ex moglie dopo averla convinta a salire sulla sua auto, sostenendo che è troppo nervosa per guidare.

Una volta arrivati alla tenuta Nisantasi, Suhan riuscirà a salvare il fratello, che verrà ricoverato in ospedale dove verrà sottoposto a una lavanda gastrica salvavita. Alla fine, Korhan accetterà di trascorrere la convalescenza a casa dell'ex cognato, mentre Suhan schiaffeggerà Cahide, rea di aver ingannato suo fratello.