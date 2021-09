Mancano pochi giorni alla messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore - stagione daily 4. Dal 13 settembre la seguitissima soap della Rai (che ha ottenuto un vero record di ascolti nella scorsa stagione) ripartirà andando in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete capofila della televisione di Stato. Saranno tantissime le avventure e i cambiamenti che i protagonisti del grande magazzino milanese dovranno affrontare. In primo piano ci sarà il dottor Conti (Alessandro Tersigni), che avrà davanti a sé nuove esperienze da vivere, grazie alla sua boutique.

Con i suoi amici e collaboratori ritroverà un po' di felicità e di energia, dopo la fine della sua relazione d'amore con la moglie Marta (Gloria Radulescu).

Il cast de Il Paradiso delle Signore - daily 4

Le storyline dei protagonisti de Il Paradiso Delle Signore saranno ambientate nell'Italia degli anni '60, anni memorabili in cui la società viveva momenti di grande trasformazione, sospesa tra i modelli culturali tradizionali e le nuove tendenze in via di affermazione. È in questo quadro di grande cambiamento che si intrecceranno le avventure, le emozioni e le storie dei personaggi della soap. Oltre ai volti storici, come ad esempio la Contessa Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), il Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e il Signor Armando Ferraris (Pietro Genuardi), nel cast ci saranno tantissimi ritorni, come quello del creativo Roberto Landi (Filippo Scarafia) e di Tina Amato (Neva Leoni).

Nel grande magazzino arriveranno anche delle new entry: Massimo Poggio interpreterà il ruolo di Teresio Colombo, Lucrezia Massari sarà Flora Gentile Ravasi e Moisè Curia vestirà i panni di Marco Di Sant'Erasmo.

Le prime anticipazioni della serie

È stato rilasciato anche il promo ufficiale con le prime immagini della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore.

Tra le nuove vicende ci sarà l'arrivo al grande magazzino di Teresio Colombo, detto Ezio, il papà della giovane Venere Stefania Colombo. Questo personaggio porterà non poco scompiglio, dal momento che lui non è a conoscenza della presenza di Gloria Moreau (sua ex moglie e mamma della Venere) come capocommessa del grande magazzino.

Ezio, infatti, si trasferirà a Milano una volta ottenuto il posto come nuovo direttore della Ditta Palmieri. Lui è ormai legato a una nuova compagna, Veronica Zanatta, e si trasferirà nel capoluogo meneghino insieme a lei e a sua figlia Gemma. Insieme a loro andrà a vivere anche Stefania, ma la figlia di Veronica non vedrà di buon occhio l'ingresso nella loro vita della sorellastra.