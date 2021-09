Nuovi progetti lavorativi accompagnano la carriera di due protagonisti delle serie televisive firmate Mediaset e Rai. Si tratta dell'attore giuseppe zeno e dell'attrice anna valle, i quali hanno concluso le riprese di una fiction inedita. Il titolo è Luce dei tuoi occhi, il suo inizio è previsto su Canale 5 per mercoledì 15 settembre. Un prodotto televisivo curato in ogni minimo particolare, come dimostra la regia di Fabrizio Costa. Quest'ultimo è una garanzia per i successi: ne sono esempi fiction alle quali ha lavorato, tra cui spiccano L'Allieva e Il Commissario Nardone.

La trama della fiction con la coppia Zeno-Valle

La fiction Luce dei tuoi occhi s'incentra sulla vita di Emma Conti, una ballerina di fama internazionale la cui vita si intreccerà con quella di Davide. La donna ha un passato piuttosto complicato, vista la tragedia con la quale ha dovuto fare i conti: la tragica morte della figlia Alice. Quest'ultima è nata dalla relazione con Davide, personaggio interpretato da Bernardo Casertano, ma i colpi di scena non mancheranno. Una novità inaspettata sarà pronta a sconvolgere le certezze della etoile, la quale riceverà una lettera anonima nella quale verrà spiegato che in realtà la figlia è ancora viva. A sedici anni dalla misteriosa scomparsa, la donna si ritroverà a indagare e scoprirà che Alice vive la propria vita nella città di Vicenza.

Il passato complicato dell'etoile internazionale

Emma si dirà incerta sul da farsi, ma sarà pronta a lasciare l'America per capire cosa stia succedendo. Questo il motivo per il quale la ballerina farà ritorno nella propria casa con l'intento di svolgere il ruolo di insegnante nella scuola di danza, coadiuvata dalla madre. Emma penserà che, tra le ballerine presenti, possa esservi il volto di Alice e proverà a riconoscere la ragazza dagli occhi delle aspiranti etoile.

Inoltre l'insegnante farà un lavoro interiore su se stessa rivedendo il proprio passato, tra cui la relazione con Davide. Allo stesso tempo, la vita di Emma si congiungerà con quella del professor Enrico Leoni. Quest'ultimo è il personaggio interpretato dall'attore Giuseppe Zeno e da quel momento diventerà sempre più forte, con il passare del tempo, il legame tra i due protagonisti della Serie TV.

Rappresenta una novità il ritorno in Mediaset della coppia Valle-Zeno: negli ultimi anni hanno lavorato soprattutto in Rai. Allo stesso tempo gli inizi televisivi di Anna Valle e dello stesso Giuseppe Zeno sono legati ai successi su Canale 5. Nelle precedenti stagioni l'attrice, ex Miss Italia, ha lavorato con la regista Cinzia Torrini nella serie tv Sorelle, rivelatasi vincente in termini di ascolti.