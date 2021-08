Le anticipazioni dei palinsesti Rai del prossimo autunno 2021, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di due show molto amati dal pubblico. Trattasi di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci e The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Entrambi sono in programma nei prossimi mesi sulla rete ammiraglia della televisione di Stato e saranno soggetti a dei cambiamenti. Per il talent della Clerici, ad esempio, cambierà la giuria e ci sarà l'uscita di scena di Albano.

Cambia la giuria di The Voice Senior: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno, rivelano che la messa in onda della seconda stagione di The Voice Senior è in programma da novembre in poi in prime time, con la conduzione di Antonella Clerici.

Le novità di questa edizione riguarderanno in parte la giuria, dato che non è stata riconfermata la presenza di Albano Carrisi e sua figlia Jasmine.

Il cantante di Cellino San Marco, qualche settimana fa ha ammesso di aver ricevuto la notizia dalla produzione del talent show Rai, senza nascondere un po' di amarezza.

Al suo posto, al fianco di Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè ci sarà la new entry Orietta Berti, reduce dal trionfo sul palco di Sanremo 2021 e dal successo della hit estiva "Mille".

Albano fuori da The Voice e debutta a Ballando con le stelle 2021

Tuttavia, Albano continuerà ad essere uno dei volti di spicco del palinsesto autunnale della rete ammiraglia. Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che il cantante entrerà a far parte del cast di Ballando con le stelle 2021, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che sarà in onda da ottobre in poi.

Albano, dopo aver partecipato qualche anno fa come ballerino per una notte insieme alla sua ex moglie Romina Power, tornerà nello show Rai ma da concorrente ufficiale, mettendosi così in gioco per tutta l'edizione.

Tra i concorrenti certi della prossima edizione di Ballando con le stelle, spicca anche il nome del cantautore Morgan e ci sarebbero delle trattative in corso per la conduttrice Paola Barale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ritorna Tale e Quale Show: anticipazioni palinsesti autunno 2021

E poi ancora le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno, rivelano che in prime time ci sarà spazio anche per un altro programma di successo: Tale e Quale Show.

Il famoso varietà di Carlo Conti, dedicato alle imitazioni Vip, sarà in onda a partire da venerdì 17 settembre.

Nel nuovo cast di concorrenti che si metteranno in gioco spiccano i nomi di Alba Parietti, Biagio Izzo, Pierpaolo Pretelli (ex del GF Vip) e Dennis Fantina (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi).