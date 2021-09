Pechino Express sta per tornare ad appassionare il pubblico con le sue immagini da cartolina provenienti da ogni angolo del mondo: la data precisa della prima puntata non è stata ancora resa nota, ma si sa per certo che andrà in onda su Sky nel 2022, quasi sicuramente nella primavera del nuovo anno. In questi giorni, il programma tv, che negli ultimi ha registrato ottimi ascolti, ha ufficializzato i nomi dei componenti delle 10 coppie che parteciperanno a questa gara in giro per il mondo.

Le 10 coppie in gara

Sebbene ancora non sia stata definita la data della prima puntata, sui canali social di Pechino Express sono stati resi noti i nomi dei concorrenti.

A partecipare alla gara sono 10 coppie con un nome proprio, spesso inerente alla loro carriera o ruolo nella società.

La prima coppia è quella nominata "Gli Atletici" e composta da Alex Schwazer, 36 anni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino e Bruno Fabbri, suo grande amico nonché uno dei medici sportivi più accreditati in Italia. La seconda coppia è ancora una volta composta da sportivi: sono i "Padre e Figlio", ovvero Ciro Ferrara e suo figlio, il terzo per l'esattezza. Nel cast troviamo anche una terza coppia, "Madre e figlia" composta da Natasha Stefanenko e sua figlia 21enne Sasha.

Restando nell'ambiente della moda e della bellezza, vi è la coppia "Italia-Brasile", composta dalle due modelle Nikita Pelizon e Helena Prestes; non possono di certo mancare anche icone dei social, come "Le Tik toker" Anna Ciati e Giulia Paglianiti, "Gli Sciacalli" Fru e Aurora Leone, entrambi membri dei The Jackal e "Gli Scienziati", ovvero Barbascura X e Andrea Boscherini, il primo famoso su Youtube e il secondo semplicemente suo amico.

A chiudere il cast vi sono, poi, "I Fidanzatini" di Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, suo compagno 30 anni più giovane, "I Pazzeschi" rappresentati da Victoria Cabello e il suo amico Paride Vitale, "Gli Indipendenti" di cui fanno parte il cantante Bugo e il suo miglior amico Cristian Dondi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pechino Express, dalla Turchia a Dubai passando per la Giordania

Dopo l'ultima stagione che ha portato i concorrenti tra le strade dell'Estremo Oriente, toccando la Cina, la Corea e il Vietnam, il programma tv di Pechino Express sceglie di seguire le orme e le vie dei sultani: il viaggio si svilupperà in Medio Oriente, precisamente tra quattro paesi, ovvero la Turchia, l'Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.

In particolare, i concorrenti partiranno dalla Cappadocia, in Turchia, e attraverseranno la bellissima Istanbul per poi raggiungere lungo la Via della Seta la celebre Samarcanda. Il viaggio continuerà in Giordania per raggiungere l'incantevole Petra fino ad arrivare alla lussuosa Dubai.

Una delle novità di questa edizione, che andrà in onda in esclusiva su Sky, è che i concorrenti non si muoveranno tra le varie città solo in autostop, ma potranno attraversare il deserto su un dromedario e saliranno a bordo di treni, trattori, barche per poi affrontare anche la difficoltà di durissimi percorsi a piedi.