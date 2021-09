Sangiovanni è finito al centro del clamore mediatico. Secondo alcuni utenti, il cantante sarebbe diventato famoso solamente per la relazione intrapresa ad Amici con Giulia Stabile. Sulla vicenda, è intervenuto anche Fabrizio Corona. L'imprenditore ha sostenuto che l'ex allievo del talent show abbia scelto la strada più facile in quanto non sia un vero artista.

Lo sfogo del cantante

Il cantante è stato preso di mira da alcuni utenti. Nel dettaglio, alcuni hanno sostenuto che il giovane sia solamente famoso per avere intrapreso una storia con la vincitrice di Amici.

Stanco delle continue polemiche sulla carriera professionale, Sangiovanni ha dato adito ad un duro sfogo.

Il giovane ha precisato che lui e Giulia Stabile prima di essere fidanzati, sono due artisti. Dunque, quando si parla di loro prima deve essere commentata la carriera professionale poi la vita privata. A detta del giovane, parlare solo ed esclusivamente della loro relazione sminuisce il loro essere artisti.

Il commento di Corona

Dopo lo sfogo di Sangiovanni, sulla vicenda ha voluto esprimere la sua opinione anche Fabrizio Corona. L'ex marito di Nina Moric si è detto convinto che il cantante di "Malibu" deve accettare le critiche ed il continuo Gossip sul suo conto, in quanto è arrivato secondo in un programma molto popolare e ha raccontato in tutte le principale testate giornalistiche la storia con la ballerina Giulia.

Secondo Corona, se Sangiovanni non avesse agito in quel modo oggi non sarebbe nessuno. A detta del 47enne, se l'ex allievo di Amici fosse stato un vero "artista" non avrebbe scelto la strada più facile per ottenere visibilità: "Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare".

Al momento, il diretto interessato ha preferito non rispondere alla frecciatina di Fabrizio Corona.

Tuttavia, non è escluso che Sangiovanni non decida di fare chiarezza sulla sua posizione per l'ennesima volta.

La decisione di Sangiovanni

Pietro Giovanni Damian (nome all'anagrafe di Sangiovanni) e Giulia Stabile, dopo le polemiche, hanno deciso di prendere una scelta drastica. Scendendo nel dettaglio, la coppia ha comunicato ai suoi fan che da oggi in poi vedranno sempre meno foto riguardanti la vita privata.

Il cantante e la ballerina hanno deciso di tenere lontana dai riflettori la loro favola d'amore. Mentre i fan sperano che la storia prosegua anche lontano dai pettegolezzi, una parte di utenti ha sollevato dubbi. In particolare, un followers di Amedeo Venza si è posto una domanda: "Preparano i fan alla rottura?" Il blogger senza commentare il quesito, ha chiesto ai suoi fan se andrà a finire così o meno.