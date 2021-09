Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a domenica 12 settembre, Genoveva screditerà Felipe in tutti i modi. Inoltre il commissario Mendez informerà l'avvocato che presto si aprirà il processo contro Salmeron, mentre Ildefonso sarà molto contrariato quando Felicia gli esporrà il desiderio di essere nonna.

Genoveva denuncia Felipe per abbandono del tetto coniugale

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 6 al 12 settembre, Fabiana apprenderà che non potrà competere per la vittoria del concorso, in quanto uno dei requisiti fondamentali è avere dei figli.

Josè Miguel dirà a Bellita di non essere entusiasta di ogni cosa organizzata da lei per lui, ma le ribadirà che non è pentito di essere rimasto al suo fianco. Intanto Genoveva inviterà Velasco di avviare il piano contro Felipe. Inoltre Rosina si confronterà con Izem, dicendogli di non importunare più Casilda. Il ragazzo resterà sorpreso dal temperamento della donna.

Nel frattempo tutta la cittadinanza di Acacias sarà al settimo cielo per la gravidanza di Cinta. Alvarez-Hermoso invece riceverà un'altra falsa missiva a nome Marcia e si scaglierà contro Genoveva. L'avvocato racconterà tutto a Liberto e Ramon, ma quando starà per far leggere le lettere ad entrambi non si troveranno più. Successivamente a Felipe sarà notificata la denuncia per aver abbandonato il tetto coniugale.

Felipe brucia le false lettere di Marcia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 settembre, Camino sarà felice dopo che le è arrivata la lettera di Maite [VIDEO] e Felicia noterà subito un cambiamento nella figlia. La donna penserà che Anabel si sia invaghita di Camino e le farà presente che è una donna sposata. Intanto Ildefonso inizialmente non vedrà la lettera della pittrice, ma in seguito noterà quando la moglie le starà rispondendo.

Inoltre il Cortes sarà molto perplesso di fronte al desiderio di Felicia di essere nonna.

Nel frattempo Felipe ritroverà le lettere e le brucerà. La Salmeron proseguirà nel destabilizzarlo, ma Mendez darà all'avvocato finalmente la buona notizia che a breve si aprirà il processo contro la donna. In tutto questo Felipe sarà accondiscendente nei confronti di Genoveva, ma quest'ultima non si lascerà ingannare e dialogherà con Laura.

Si scoprirà come la domestica e Salmeron fossero d'accordo sin dall'inizio.

Felicia e Marcos sono molto complici

In base agli spoiler della prossima settimana, Mendez informerà Felipe della scoperta che Laura era indiziata dell'omicidio del padre e che a difenderla era stato Velasco. Intanto Bellita non riuscirà a persuadere Felicia ad essere sua complice per invogliare Cinta ed Emilio a porre fine alla tournée e informerà Josè Miguel e Alodia, che tutti e tre andranno in Argentina. Inoltre Alvarez-Hermoso non vedrà l'ora di andare nel seminterrato che gli ha procurato Liberto.

Nel frattempo lo scopo di Genoveva di dividere il quartiere raggiungerà l'esito sperato. In tutto questo il processo avrà inizio e Velasco chiarirà subito che la linea della difesa sarà quella di mettere in cattiva luce l'operato avuto da Felipe contro la moglie. Infine Felicia e Marcos ripenseranno ai tempi passati e la complicità tra i due sembrerà sempre più evidente.