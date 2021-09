Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per l'autunno 2021 prevedono diversi cambiamenti per quanto riguarda la programmazione del daytime. Dal 13 settembre, infatti, ci saranno le prime modifiche che proseguiranno anche la settimana successiva. Occhi puntati sulle soap turche Love is in the air e Brave and Beautiful, che questa estate hanno tenuto compagnia al pubblico di Canale 5. Soltanto quella con protagonisti Eda e Serkan proseguirà anche nel palinsesto autunnale.

Palinsesti Mediaset autunno 2021, cambia il daytime di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset rivelano che dal prossimo lunedì 13 settembre, ritornerà l'appuntamento in daytime con Uomini e donne.

La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, riprenderà con la consueta programmazione prevista alle ore 14:45 circa.

Di conseguenza, il ritorno del dating show di Canale 5 porterà alla cancellazione della soap opera Brave and Beautiful, che non troverà spazio nel pomeriggio autunnale.

Al termine di Uomini e donne, a partire dal 14 settembre, debutterà anche la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6 (la cui prima puntata serale sarà trasmessa lunedì 13 settembre su Canale 5).

Love is in the air prosegue in autunno, stop Brave and Beautiful

Anche quest'anno, il daytime del GF durerà all'incirca 10 minuti, dalle 16:10 alle 16:20 circa, dopodiché la linea passerà alla soap opera Love is in the air, che è stata confermata ufficialmente in palinsesto anche per la stagione autunnale del Biscione.

La situazione, però, cambierà nuovamente a partire da lunedì 20 settembre, quando debutterà anche la striscia del daytime di Amici 20 che, stando a quanto apprende Blasting News, sarà trasmessa subito dopo Uomini e donne. Di conseguenza tra il daytime del talent show di Maria De Filippi e quello del GF Vip 6, ci sarà un nuovo slittamento degli orari.

A farne le spese sarà proprio la soap turca Love is in the air con Eda e Serkan, la quale slitterà nuovamente e sarà trasmessa intorno alle 16:50 circa.

Pomeriggio 5 cambia formula da settembre

Alle ore 17:35, invece, ci sarà Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso: il talk show quest'anno si presenterà con una formula piuttosto rinnovata.

Ci saranno delle novità legate allo studio ma soprattutto ai contenuti del programma, visto che quest'anno si punterà in primis sull'attualità e la cronaca nera, con il racconto in diretta dei fatti del giorno.

Nella fascia preserale, per tutta la settimana, è confermato l'appuntamento con il game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

In access prime time, invece, a partire dal 27 settembre ci sarà spazio per il ritorno di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 che quest'anno sarà condotto dall'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.