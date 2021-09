Nella puntata finale di Sen Çal Kapımı, la 52ª in onda mercoledì 8 settembre su Fox Türkiye, Serkan verrà messo a dura prova. Lui che ha sempre cercato di tenere sotto controllo la gravidanza di Eda, si ritroverà a fare qualcosa che probabilmente non si aspettava.

Infatti alla ragazza si romperanno le acque proprio mentre sarà in compagnia del marito in mezzo a un bosco e, a causa di ciò, non riusciranno a giungere in tempo all'ospedale. Così Serkan si ritroverà a far nascere il proprio bambino.

Eda 'sorvegliata' da parenti e amici

La puntata 52 di Sen Çal Kapımı consacrerà il lieto fine tra Eda e Serkan.

Infatti i due, dopo mille peripezie, potranno abbracciare il loro secondogenito. Una gravidanza che, rispetto a quella di Kiraz, è stata molto particolare per Eda. La ragazza, infatti, ha potuto contare sul sostegno del suo Serkan, che non si è voluto perdere nemmeno un attimo dell'evoluzione che porterà alla nascita del suo secondo figlio e l'ha fatto, soprattutto, perché si è perso la prima gravidanza di sua moglie.

Serkan si è mostrato iperprotettivo nei confronti di Eda e lo sarà ancora di più nella puntata 52, dopo l'incidente della scala, che avrebbe potuto portare dei seri problemi alla gravidanza della giovane. Per questo motivo, Serkan "assolderà" parenti e amici per far sì che la ragazza non rimanga mai da sola.

Ad Ayfer, Melo, Aydan, Kemal e Seyfi spetterà il compito di monitorarla, ma la cosa non si rivelerà tanto facile, visto che Eda avrà tante esigenze e, soprattutto, repentini cambi d'umore.

Eda entra in travaglio

Ad ogni modo, arriverà il momento tanto atteso, ovvero l'inizio del travaglio, ma Eda e Serkan, in quel preciso istante, si ritroveranno immersi in un bosco e con l'auto in panne.

La ragazza riuscirà ad avvisare la zia Ayfer di ciò che sta accadendo, così tutti si precipiteranno in ospedale per starle vicino. Quando, però, giungeranno nel nosocomio, scopriranno che Eda non è ancora arrivata: che fine ha fatto la ragazza? Tutti saranno preoccupati, penseranno che l'architetto abbia deciso di portare la moglie in un altro ospedale, ma non sarà così.

Dopo aver riparato la macchina, Serkan correrà il più veloce possibile per accompagnare sua moglie in ospedale, ma il bambino avrà troppa fretta di nascere, così i due giovani dovranno optare per una seconda alternativa. Lui la porterà in braccio sotto a un albero vicino a un laghetto, lo stesso luogo in cui Serkan aveva ritrovato Kiraz il giorno del suo compleanno.

Serkan aiuterà Eda durante il parto

Non ci saranno altre possibilità, Serkan dovrà aiutare Eda a far nascere il bambino e la ragazza riporrà nel marito tutta la sua fiducia: "Di chi posso fidarmi a parte te? Sei mio marito, lo farai per me". Il bambino, ovviamente, nascerà e prenderà il nome di Alp Bolat, come il fratello maggiore di Serkan deceduto in giovane età.

L'appuntamento con il finale di serie di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 8 settembre, a partire dalle 20 (ora locale), su Fox Türkiye.