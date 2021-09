Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la scuola per il figlio Leone, il piccolo frequenterà la Saint Louis School di Milano. Una volta appresa questa notizia su Instagram, Tommaso Zorzi ha rivelato ai suoi fan di avere frequentato la stessa scuola privata per 15 anni.

Le parole di Zorzi

I “Ferragnez” hanno mostrato su Instagram il primo giorno di scuola di Leone: lo scatto del bambino che sbuffa prima di varcare l’ingresso della scuola ha fatto il giro del social. Anche la divisa del bambino non è passata inosservata: pantaloni corti, scarpe da ginnastica bianche e una camicia bianca con lo stemma della scuola.

Nelle scorse ore su Instagram, Tommaso Zorzi ha comunicato che si tratta della stessa che ha frequentato pure lui da ragazzino. L'opinionista ha condiviso la foto di Leone e ha inserito una propria foto di quando era giovanissimo, evidenziando in particolare di aver avuto lo stesso stemma sulla camicia. Il web influencer ha chiosato: “Trauma scolastico, la divisa”. Sebbene Tommaso abbia frequentato una scuola di prestigio, ha confidato che indossare una divisa per 15 anni non è stato facile. Il motivo? Mentre in altri ambienti gli alunni potevano indossare gli abiti che preferivano, alla Saint Louis School si poteva indossare solo la divisa.

Togliendo questo dettaglio, Zorzi ha però detto di avere avuto la possibilità di effettuare un percorso di studi eccellente.

La retta della Saint Louis School

La Saint Louis School è una scuola bilingue con varie sedi a Milano.

Secondo quanto riportato da diverse testate, il primo anno alla scuola dell’infanzia avrebbe un costo di 11.370 euro da versare in due rate. Alla retta annuale vanno sommate le spese per il pranzo, un costo variabile in base alla sede prescelta.

Per frequentare la scuola primaria, le spese annuali sarebbero invece pari a 15.730 euro. Infine, per frequentare i tre anni di scuola secondaria il costo annuale si aggirerebbe sui 18.170 euro.

Il dibattito sui social

La scuola scelta per Leone Lucia Ferragni da parte dei genitori ha ovviamente fatto discutere sui social. Scendendo nel dettaglio, a detta di alcuni, in Italia ci sono delle scuole pubbliche in grado di fornire un’ottima istruzione, così come ci sono anche delle scuole private buone che hanno una retta annuale a prezzo più contenuto.

Qualche utente ha polemizzato verso Fedez, "accusato" di battersi sempre per le minoranze ma poi di scegliere una scuola privata molto costosa. Al contrario, c’è chi ha ritenuto tale scelta giusta, in quanto se una persona può permettersi di pagare delle rette annuali molto elevate non vi sarebbe nulla di male.