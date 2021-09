L'emergenza Covid non è ancora rientrata, per questo anche i programmi tv devono rispettare ferree regole che garantiscano la sicurezza di tutti. Chi vuole partecipare al Grande Fratello Vip, ad esempio, deve affrontare una settimana di isolamento in una camera d'albergo fuori Roma e fare un tampone di controllo ogni due giorni: al termine di questa quarantena preventiva, i personaggi famosi possono iniziare l'avventura se tutti i test ai quali si sono sottoposti risultano negativi.

News sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per esordire su Canale 5: lunedì 13 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata, quella in cui saranno presentati alcuni membri del cast.

Come anticipano i giornalisti in queste ore, non tutti e 22 i concorrenti ufficiali entreranno nella casa più spiata d'Italia nella serata di debutto: un gruppo vacherà la soglia della porta rossa tra pochi giorni, un altro venerdì 17.

Gli spoiler su alcuni dei vipponi che inizieranno l'avventura il prossimo lunedì, sono arrivati dai social network: dando uno sguardo alle Stories che Soleil Sorge, Alex Belli, Francesca Cipriani e Ainett Stephens stanno pubblicando dal 6/09, si apprende che sono in una camera d'albergo in attesa di cominciare il percorso nel reality-show.

Altri come Soleil Sorge, Andrea Casalino e Jo Squillo, invece, hanno fatto la loro vita di sempre fino a giovedì 9: loro e altri inquilini dovrebbero esordire tra le mura di Cinecittà nel corso della seconda diretta.

Le norme anti-Covid del Grande Fratello Vip

Stando a quello che riportano i siti di Gossip il 10 settembre, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 devono affrontare un periodo di quarantena prima di entrare nella casa di Cinecittà.

L'isolamento in una stanza d'albergo nei pressi di Frascati, dunque, dura una settimana: Soleil Sorge, infatti, è "reclusa" in una camera d'hotel dal 6 settembre, ovvero da quando mancavano 7 giorni alla messa in onda della prima puntata.

I vipponi del cast, inoltre, vengono sottoposti a continui controlli medici per scongiurare un possibile contagio da Coronavirus: tutti i futuri inquilini, infatti, ogni due giorni fanno un tampone per accertare la negatività da Covid-19, condizione necessaria per poter partecipare al reality-show di Canale 5.

I gruppi delle prime due puntate del Grande Fratello Vip

I personaggi famosi che entreranno nella casa del GF Vip il 13 settembre, sono sicuramente quelli che stanno affrontando l'isolamento in albergo da lunedì 6. Nel corso della prima puntata, dunque, varcheranno la soglia della porta rossa: l'influencer Soleil Sorge, l'attore e regista Alex Belli, la soubrette Francesca Cipriani, il giornalista Amedeo Goria, la cantante Katia Ricciarelli, la valletta Ainett Stephens, la ballerina Carmen Russo e l'ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Ci sono poche certezze sugli altri protagonisti del cast che esordiranno durante la prima diretta, anche perché molti di loro non stanno pubblicando nulla sui social network, quindi è difficile capire se sono in quarantena in un hotel oppure se aspettano di cominciarla in vista dell'esordio di venerdì 17.

Ad affiancare Alfonso Signorini (confermato alla conduzione per il terzo anno consecutivo), quest'anno saranno due opinioniste nuove di zecca: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che saranno affiancate da due commentatrici del popolo, donne scelte in rappresentanza del pubblico a casa.