Proseguono su canale 5 gli appuntamenti con la serie turca Love is in the air. La relazione d'amore tra Eda e Serkan ha ormai conquistato il pubblico italiano. La coppia, secondo le anticipazioni che provengono direttamente dalla Turchia, dovrà fare i conti con l'arrivo di nuovi ostacoli. La nipote di Ayfer proporrà all'imprenditore di convolare a nozze. La giovane raggiungerà il suo amato Serkan su un volo privato verso Parigi e mostrerà al figlio di Aydan due anelli. Serkan accetterà la proposta di matrimonio, ma vorrà essere lui stesso a fare la proposta ufficiale non appena l'aereo sarà arrivato a destinazione.

Anticipazioni Love is in the air: Eda parla a Serkan dei ricatti della nonna Semiha

Eda Yildiz si sentirà in obbligo di dare delle spiegazioni all'imprenditore sul comportamento che lei stessa ha avuto negli ultimi tempi. La giovane racconterà a Bolat di essere stata costretta a lasciarlo per via di un ricatto subito da sua nonna Semiha, la quale l'aveva minacciata di far fallire l'Art Life qualora i due avessero continuato ad avere una relazione sentimentale. Eda spiegherà a Serkan di non avere più intenzione di assecondare la nonna e di volersi ribellare.

Quando Semiha apprenderà delle nozze imminenti, cercherà di persuadere la zia di Eda e Aydan ad ostacolare questo matrimonio. L'amore tra la fioraia e l'imprenditore però, sarà più forte di ogni cosa, tanto che i due organizzeranno una festa di fidanzamento con tutti i loro amici e i parenti.

La nonna di Eda fingerà di accettare le nozze e chiederà ai due novelli sposi di attenersi a tutte le tradizioni.

Spoiler Love is in the air Turchia: Eda perde i sensi e viene rapita

Durante il corso della festa di fidanzamento di Serkan e Eda, Ayfer si accorgerà della mancanza dello zucchero a velo. Erdem sarà incaricato di riuscire a trovare l'ingrediente il più presto possibile.

Il segretario però, avrà qualche difficoltà nella ricerca e sarà allora che subentrerà il principe Seyman. L'uomo infatti, consegnerà ad Erdem lo zucchero a velo e chiederà all'uomo di non dire a nessuno che è stato proprio lui a fornirglielo. Il perfido Seyman, servendosi dell'aiuto di due uomini, rapirà Eda dopo che quest'ultima e tutte le altre donne presenti alla festa cadranno in un sonno profondo per via del sonnifero contenuto nello zucchero.

Fondamentale sarà l'intervento tempestivo di Serkan, che allerterà subito le forze dell'ordine in modo tale che possano mobilitarsi nel più breve tempo possibile. Bolat riuscirà fortunatamente a ritrovare la sua amata sana e salva. Dopo l'accaduto, Semiha deciderà di chiudere ogni rapporto con il principe.