Da settimane circolano voci circa l'antipatia reciproca tra le due nuove opinioniste della prossima stagione del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L'antipatia reciproca è stata confermata da diversi episodi, diverse fonti hanno parlato nelle ultime ore di scintille tra le due durante un servizio promozionale fotografico per il reality. Le motivazioni si devono ricercare in un antipatia a pelle di Sonia Bruganelli verso Adriana Volpe e dalla volontà della prima di non essere paragonata a lei anche fisicamente.

Tra le due ci sarebbe una 'antipatia epidermica'

Il blog televisivo Dagospia si era occupato già di questa news in merito alla reciproca antipatia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore, ha parlato di questo servizio fotografico in cui hanno prese parte le due e dove sono volate scintille. La motivazione di questa antipatia sembra debba essere imputata ad una sensazione a pelle tra le due che non riescono a trovare un feeling. Il tutto sembra scaturito dalla volontà della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, di non essere paragonata sul piano anche fisico alla bella conduttrice Adriana Volpe.

Scontro sulla lunghezza delle gambe

I rumor mettono l'accento sul fatto che, secondo diverse voci, il problema sia il confronto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in merito alla fisicità delle due.

In particolare, Sonia Bruganelli non vuole essere messa a confronto con la collega Adriana Volpe soprannominata "The body", data la bellezza del suo corpo statuario. La conferma che il servizio fotografico non ha visto un avvicinamento tra le due è dato dalle stories su Instagram di Adriana Volpe che ha raccontato la giornata lavorativa di 12 ore senza mai fare cenno alla collega opinionista.

Diversi episodi confermerebbero l'antipatia tra le due

Nelle scorse settimane sono stati diversi gli episodi che avrebbero confermato che tra le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non corra buon sangue. Le voci sono iniziate da una cena dove era presente sia Alfonso Signorini che parte dello staff del Grande Fratello dove tra le due è volata qualche battutina di troppo.

In seguito, i fan hanno subito notato diverse frecciatine che le due si sono mandate sui social tramite i loro profili personali di Instagram. Sonia Bruganelli ha commentato con una frecciatina il post di presentazione di Adriana Volpe nella pagina del Grande Fratello Vip 6 che dipingeva la conduttrice ed ex gieffina come astuta e sagace. La moglie di Paolo Bonolis risponde ironizzando: "Avevo letto quando capisce. Grande Adriana!".

Di contro, Adriana Volpe non si lascia sfuggire la possibilità di controbattere e commenta una foto di Sonia Bruganelli con degli occhiali: "Gli occhiali hanno sempre un suo perché (...), ti fanno sembrare più intellettuale". Sembra, quindi, che le frecciatine quest'anno ci saranno sia fuori che dentro la casa più spiata d'Italia che riapre lunedì 13 settembre su Canale 5.