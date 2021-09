Una complicata storyline si svilupperà nelle puntate di Brave and Beautiful in onda prossimamente su Canale 5. Si tratta degli eventi successivi al divorzio di Sühan e Cesur. Nonostante il forte sentimento che li lega, la giovane vorrà stare lontano dall'uomo il più possibile. Tuttavia, le sue intenzioni dovranno fare i conti con la scoperta di essere incinta. La designer rimarrà spiazzata di fronte alla lieta notizia e non saprà come affrontare l'inatteso evento, tanto da pensare addirittura di interrompere la gravidanza. Il fratello Korhan rivelerà a Cesur le intenzioni della sorella.

Deciso ad impedirle di abortire, correrà in ospedale.

Anticipazioni turche Brave & Beautiful: Sühan scopre di essere incinta

Le anticipazioni di Brave and BeautifuI rivelano che, dopo la morte di Fügen Karahasanoğlu, vittima del malvagio piano di Riza, i contrasti tra Cesur e Sühan si acuiranno. Lui continuerá ad accusare Tahsin della morte di sua madre, mentre lei sosterrà che il padre è innocente. Dunque, nonostante il forte legame, non riusciranno a risolvere le loro divergenze e finiranno col divorziare. Qualche giorno dopo Sühan inizierà a stare male e, dopo un controllo dal medico, apprenderà di essere incinta. A questo punto, quali risvolti avrà la vicenda? Stando alle anticipazioni turche, la protagonista si confiderà con l'amica Şirin che le consiglierà di mettere al corrente Cesur, cercando di farle capire che il bambino potrebbe riavvicinarli.

Korhan cerca di far rappacificare Sühan e Cesur: trame turche di Brave and BeautifuI

Sühan ascolterà il consiglio di Şirin e deciderà di rivelare a Cesur della gravidanza. Nel frattempo quest'ultimo, con la collaborazione di Korhan, riuscirà a sottrarre l'azienda a Tahsin. Quando Sühan verrà a sapere ciò che è accaduto, cambierà idea.

In azienda i due avranno un'accesa discussione a seguito della quale la giovane avrà un malore e perderà i sensi. Il fratello andrà con lei in ospedale e lì scoprirà che la sorella aspetta un bambino. Lei gli chiederà di non dire nulla a Cesur, poiché non sa ancora se continuare la gravidanza. Korhan, però, non si arrenderà davanti a questa prospettiva e proverà a far chiarire i due futuri genitori rinchiudendoli in una stanza dell'azienda perché possano spiegarsi.

Tuttavia, il tentativo non avrà successo.

Spoiler Turchia di Brave and BeautifuI: Korhan rivela a Cesur le intenzioni di Sühan

Sühan sembrerà aver preso la sua decisione, ossia abortire senza dire nulla a Cesur. Dunque, dopo aver ignorato i consigli del fratello che l'avrà esortata più volte a ripensarci, la designer prenderà l'appuntamento per eseguire l'aborto. Stando alle anticipazioni turche, Korhan non riuscirà a mantenere il segreto sulla gravidanza e rivelerà all'ex cognato che la sorella è incinta e sta per abortire. Cesur apparirà contento della notizia e si precipiterà in ospedale per convincere Sühan a non interrompere la gravidanza. Una volta giunto lì, ci sarà un breve incontro tra i due e lei gli dirà di avere abortito.