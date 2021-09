Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che narra gli amori, le passioni e i tradimenti di alcuni abitanti di un lussuoso hotel di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 settembre al 2 ottobre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Christoph, sulla sincerità di Selina, sul ricatto di Ariane ai danni di Rosalie, sul video girato da Lucy e Joell per il libro e sul momentaneo riavvicinamento di Maja e Florian.

Selina reagisce alle accuse di Christoph

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Rosalie trascurerà Michael a favore della sua campagna elettorale, cercando poi di rimediare organizzandogli una romantica cena. Christoph comunicherà ad Erik di voler lavorare con l'azienda ungherese, chiedendogli di non rivelare nulla alla stampa. Poco dopo, però, Ariane comunicherà la notizia a diversi giornali. Sconvolto dell'accaduto, Chtistoph si convincerà che, a tradirlo con la stampa, sia stata Selina che, invece, non c'entra nulla. Afflitta, la donna mostrerà al suo fidanzato il cellulare nel tentativo di dimostrare la sua innocenza, scoprendo che qualcuno l'ha usato per chiamare i giornali.

Selina chiederà a Cornelius di dire a Christoph che lei non aveva il cellulare quando sono state effettuate le chiamate. I tentativi fatti dalla donna per discolparsi non faranno che peggiorare la situazione, infatti, Christoph si convincerà che fra Selina e Cornelius ci sia del tenero. Nel frattempo, Ariane chiederà a Rosalie di dire al Saalfield che è stata lei ad avvertire la stampa, senza però avere successo.

A quel punto, la dark lady ricatterà la Engel, minacciandola di denunciare Michael per un inesistente errore professionale che le avrebbe causato uno shock anafilattico. Per raggiungere il suo scopo, Ariane arriverà al punto di procurarsi da sola un vero shock anafilattico, rischiando quasi di morire.

Lucy chiede ad Alfons di mentire

Max proporrà a Shirin di condividere il suo appartamento, mentre Lucy chiederà ad Alfons di poter usare una stanza dell'hotel come set per un video promozionale per il nuovo libro di Joell. Il concierge si rifiuterà di accettare ma la coppia si introdurrà di nascosto in una delle stanze, finendo per dare un colpo in testa al legittimo proprietario. Più tardi, Max caricherà in rete il video girato da Lucy e Joel che diventerà subito virale. A quel punto, la Ehrlinger chiederà ad Alfons di non raccontare nulla a Werner, ma il Saalfield si renderà conto immediatamente che il suo dipendente nasconde qualcosa.

Maja e Florian soffriranno moltissimo per la loro separazione ma nessuno dei due troverà il coraggio di fare il primo passo.

Le cose cambieranno quando Shirin scoprirà che il Vogt è ancora innamorato della sua amica e lo riferirà a quest'ultima. Felice per la notizia, Maja si riavvicinerà a Florian, trascorrendo con lui un'intera giornata nel bosco fino alla sera. Sul più bello però, il giovane si ricorderà del tradimento della sua fidanzata e si tirerà indietro. Dopo aver messo in atto con successo il piano contro Christoph, Ariane ed Erik decideranno di festeggiare l'accaduto, trascorrendo una serata in una baita senza sapere che qualcuno li sta osservando.