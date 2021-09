Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che narra gli amori, le passioni e i dolori di un gruppo di persone residenti in un immaginario quartiere della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 settembre al 1 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'assoluzione di Genoveva, sulle accuse che Felipe lancerà a Velasco, sui presunti segreti nascosti dalla spilla di Jacques e Armando, sul malinteso fra Servante e il presunto giurato del concorso, sui problemi matrimoniali di Camino e sulla visita che Laura farà a Lorenza.

Servante litiga col giurato del concorso

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che devastato al pensiero che Genoveva è stata scagionata, Felipe accuserà Velasco di aver manipolato il processo, per poi ricorrere in appello nel tentativo di dimostrare la colpevolezza della moglie. Nel frattempo, Jacques e Armando riveleranno che la spilla conteneva al suo interno un microfilm ricco di informazioni indispensabili per mantenere la pace mondiale. Servante cercherà di diventare amico del presunto giurato del concorso delle pensioni, senza sapere che in realtà è un ladro che lo deruberà. I domestici tenteranno di aiutare il padrone della pensione, facendo finta uno dopo l'altro di essere i suoi figli.

Alla fine, Servante discuterà con Fabiana per poi trattare male il vero giurato del concorso. Felicia si renderà conto che Camino è infelice e accetterà di farla lavorare al ristorante al suo posto. Ildefonso tenterà di avvicinarsi fisicamente alla moglie, ma lei lo rifiuterà confidando ad Anabel il segreto del marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camino si confida con Anabel

Marcos chiederà a Felicia di iniziare una relazione, lei accetterà a patto che l'uomo non ne parli con nessuno. Laura andrà a trovare la sorella Lorenza in clinica per dirle che molto presto la porterà in Germania per farla operare. Armando chiederà a Ramon di riscrivere il suo discorso perché al partito non piace quello che ha scritto in precedenza.

Mendez confiderà a Felipe di aver scoperto che probabilmente Velasco ricatta Laura, facendo leva sul fatto che la giovane anni addietro è stata accusata di aver ucciso il padre. Ildefonso chiederà a Camino di essere onesta con lui, ammettendo che le lettere che scrive sono per Maite. Mendez tenterà di convincere Laura a testimoniare contro Genoveva, ma la giovane avrà troppa paura di quest'ultima per accettare. Ildefonso farà capire a Camino di averla scelta come moglie perché era a conoscenza delle sue preferenze sessuali, lasciandola senza parole.