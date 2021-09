Continua la messa in onda delle puntate di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca, giunta alla sua diciassettesima stagione, si sta rivelando ricca di colpi di scena. Attualmente in Italia viene trasmessa su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 19:50.

Stando alle anticipazioni dal 6 al 10 settembre, il rapporto tra Maja e Florian diventerà sempre più complicato, mentre quello tra Max e Vanessa farà fatica a decollare, soprattutto per il comportamento di lei. Ariane si unirà a Rosalie per sostenerla nella campagna elettorale e Shirin si trasferirà a casa di Max e di Florian.

Tempesta d'amore, trame dal 6 al 10 settembre: Florian vorrà abbattere l'albero magico

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Maja avrà una brutta discussione con Florian. Infatti, il giovane acconsentirà all'abbattimento dell'albero magico. Maja sarà contraria, ma Florian non tornerà sui suoi passi perché riterrà che quella sia l'unica soluzione praticabile.

Intanto, Vanessa farà fatica a riprendersi dall'intervento. Vorrebbe tornare al lavoro, ma le condizioni di salute ancora non glielo permetteranno. Alfons, notando la sua sua tristezza, deciderà di invitare Max. I giovani condivideranno un momento molto dolce e Vanessa, non essendo più in grado di trattenere le sue emozioni, lo bacerà.

Subito dopo, però, fingerà che questo non sia mai accaduto.

Max, deluso dal suo comportamento, cercherà di indagare sui pensieri di Vanessa, ma la ragazza non si mostrerà pronta a parlare.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 10 settembre: Ariane appoggerà la candidatura di Rosalie

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 6 al 10 settembre, inaspettatamente, Ariane deciderà di appoggiare la candidatura di Rosalie alle elezioni.

Il suo scopo sarà quello di infastidire Christoph e, per aumentare le chance di successo, chiederà addirittura a Erik di essere il manager di Rosalie. Quest'ultima, però, non rimarrà con le mani in mano e, a sua volta, cercherà di perfezionare il team. Avendo fiducia in Maja e Florian, deciderà di assumerli rispettivamente come fotografa e come consulente ambientale.

Florian, però, penserà che le intenzioni di Maja non siano sincere.

Nel frattempo, Ariane escogiterà un nuovo piano per vendicarsi di Christoph.

Max chiederà a Shirin di dividere l'appartamento

Maja non sarà solo turbata dal rapporto con Florian, ma anche da quello con il misterioso uomo incontrato nel bosco. Egli, infatti, le rivelerà di essere suo padre e di aver subito degli interventi per modificare l'aspetto fisico. La ragazza avrà molti dubbi al riguardo e deciderà di verificare quelle informazioni ponendogli una domanda molto personale.

Intanto, Shirin avrà bisogno di un posto in cui stare. Max le proporrà di andare a vivere con lui e Florian, ma la ragazza vorrà prima parlare con Maja, per essere sicura che la sua amica sia d'accordo. Quest'ultima non solleverà alcuna obiezione.