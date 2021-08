Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. In Germania, la diciassettesima stagione prosegue con le sue dinamiche intricate. Ormai si è giunti al momento di non ritorno nella storia tra Maja e Florian: ogni azione potrebbe portare al trionfo del loro amore o alla sua completa distruzione.

Nelle prossime puntate, le condizioni di salute di Florian peggioreranno ancora. I suoi esami del sangue, infatti, non saranno affatto confortanti. Maja darà un esame, ma un consiglio dato da Hannes rischierà di rovinarla. Intanto, Gerri violerà la legge e sarà costretto a pagare per le sue azioni, seppur compiute a fin di bene.

Anticipazioni dalla Germania Tempesta d'amore: la malattia di Florian peggiorerà

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Gerri riuscirà a salvare la vita a Shirin. Hildegard, però, una volta appresa la notizia, si spaventerà tantissimo e deciderà di portare avanti una campagna per far costruire un passaggio pedonale su quel tratto di strada.

Nel frattempo, Hannes cercherà di convincere Florian a partecipare a delle riprese video da mostrare al galà di beneficienza. L'obiettivo sarà quello di spingere le persone a donare il più possibile. All'inizio, il giovane si rifiuterà, ma poi acconsentirà all'iniziativa. Purtroppo, tutte le speranze di Florian crolleranno quando, in seguito a un'analisi del sangue, scoprirà che i suoi valori sono peggiorati ancora.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Florian sparirà nel bosco

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Gerri, incapace di attendere tutti i passaggi per l'approvazione del passaggio pedonale, deciderà di dipingerle in autonomia. Quando Hildegard e Alfons lo scopriranno, la prenderanno molto male e lo spingeranno ad andare alla polizia per dire la verità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Florian vorrà festeggiare a tutti i costi il compleanno di Erik. Chiederà a Maja di aiutarla con il regalo e la ragazza, nonostante debba studiare per un esame, accetterà di dare il suo contributo. Poco dopo, però, proverà una stranissima sensazione su Florian.

Hannes consiglierà a Maja di imbrogliare all'esame

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda a breve in Germania, Maja e Hannes si accorgeranno che Florian è scomparso durante una gita nel bosco.

Faranno di tutto per ritrovarlo, ma la giovane si renderà anche conto di non aver avuto tempo di studiare per il suo esame. Hannes le consiglierà di barare e di scrivere un biglietto con le informazioni principali. Maja seguirà il suggerimento, ma le cose prenderanno una brutta piega.

Gerri, intanto, verrà punito per aver dipinto le strisce pedonali. Per un periodo, infatti, dovrà calarsi nei panni di una guida scolastica. Max non crederà che il fratello sia in grado di portare a termine questo incarico. Alfons e Hildegard, avranno fiducia in lui, ma preferiranno tenerlo sott'occhio, almeno all'inizio.