Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Brave and Beautiful: le anticipazioni delle nuove puntate turche che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Il clima tra Cesur e Suhan continuerà a essere tesissimo, al punto che i due arriveranno a viaggiare su due binari diversi. Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui la donna scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo bambino.

Suhan chiede il divorzio a Cesur: trame turche Brave & Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che il rapporto tra Cesur e Suhan comincerà a entrare in crisi nel momento in cui lui accuserà Tahsin di essere il responsabile della morte di sua madre.

Suhan non vuole credere alla versione dei fatti del marito e, credendo nell'innocenza di suo padre Tahsin, deciderà di mettere la parola fine al matrimonio con Cesur.

Così, dopo essersi resa conto che la loro storia d'amore è diventata pressoché impossibile da portare avanti, deciderà di chiedere il divorzio e di allontanarsi definitivamente.

Sarà proprio dopo che Cesur e Suhan firmeranno i documenti per il divorzio, che accadrà il colpo di scena inaspettato.

Le trame turche della soap opera di Canale 5, rivelano che Suhan comincerà ad avvertire degli strani dolori e così, dopo essersi sottoposta a una visita medica, scoprirà di essere in dolce attesa.

Suhan scopre di essere incinta

Una notizia che non permetterà alla donna di essere serena e tranquilla.

Suhan, infatti, in un primo momento terrà questo segreto per sé, poi deciderà di parlarne con Sirin, alla quale rivelerà la notizia della gravidanza e chiederà consiglio, visto che non sa come comportarsi con Cesur.

Sirin proverà a farle capire che, questo lieto evento, potrebbe esser visto come un segno del destino per far sì che tra i due ritorni di nuovo il sereno.

Peccato, però, che Suhan non sarà dello stesso parere, al punto che prenderà in considerazione anche l'ipotesi di abortire e in questo modo non informare mai Cesur della gravidanza.

Per fortuna, però, cambierà di nuovo idea: le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che dopo vari ripensamenti, deciderà di dire la verità anche al suo ex marito, per metterlo al corrente della gravidanza.

Suhan si scaglia contro l'ex marito: trame turche Brave and Beautiful

Ma proprio in quel giorno, si verificherà l'ennesimo colpo di scena: Cesur, attraverso un ricatto, riuscirà a strappare via a Tahsin la direzione dell'azienda e a prenderne pieno possesso.

Un duro colpo per Suhan, la quale rinfaccerà al suo ex marito di averla lasciata e di utilizzare gli stessi "mezzi sporchi" di Tahsin.

Tra i due ci sarà anche un acceso scontro, al termine del quale la donna perderà i sensi: per lei sarà necessaria una nuova visita in ospedale.